Chi è Salvo Veneziano, il pizzaiolo siracusano squalificato dal Grande Fratello Vip 4 per via delle sue frasi che hanno indignato il web

Scopriamo tutti i segreti di Salvo Veneziano, il secondo classificato alla prima edizione del Grande Fratello, che è stato escluso dai concorrenti del Grande Fratello Vip 4.

Chi è Salvo Veneziano

Nasce il 4 aprile del 1975 a Siracusa, sotto il segno dell’ariete.

Diventa noto al grande pubblico quando prende parte alla prima edizione del Grande Fratello. Veneziano conquista subito il pubblico con la sua genuinità e con la sua semplicità, riuscendo a classificarsi al secondo posto, prima di Pietro Taricone e dopo la vincitrice, Cristina Plevani.

Dalla partecipazione al Grande Fratello del 2001, condotto da una giovane Daria Bignardi, di tempo ne è passato.

Nel corso degli anni, Veneziano si dedica alla sua attività di pizzaiolo. L’ex gieffino, anche grazie al successo ottenuto con il Grande Fratello, riesce ad aprire ben 17 pizzerie. Si tratta di una serie di attività commerciali, che gli hanno permesso di investire quanto guadagnato grazie al reality show.

Nel 2020 viene scelto da Alfonso Signorini per entrare nella casa del Grande Fratello Vip, assieme ad altri 3 ex gieffini: Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese e Sergio Volpini. Dopo pochi giorni dall’inizio del reality, Salvo Veneziano viene però squalificato dal gioco per via di alcune frasi che hanno urtato la sensibilità di molti telespettatori.

Vita privata e curiosità

Salvo Veneziano è alto 1.73 cm, ha capelli e occhi castani.

Per quanto riguarda la vita privata del pizzaiolo, si sa che Veneziano sia sposato con Giusy Merendino, con la quale ha 3 figli ed è già nonno di 2 nipoti.

Una mamma premurosa come si nota anche dal suo profilo Instagram. La Merendino è nota al grande pubblico per aver partecipato a Miss Italia, poco dopo la prima edizione del Grande Fratello.

Il concorso è stato segnato dalle polemiche e da una cocente delusione per la donna, accusata di essere raccomandata grazie alla popolarità del marito.