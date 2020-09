Salvini risponde alle accuse via Twitter dicendo di non avere febbre ed aver fatto pochi giorni fa il tampone.

Secondo alcuni rumors, il leader della Lega, Matteo Salvini avrebbe da qualche giorno la febbre. Nonostante quest’ultima notizia però, l’uomo avrebbe continuano a girare per il Lazio per partecipare a diversi comizi.

La notizia sarebbe partita da una flebo di cortisone effettuata all’ex ministro

A dare vita alla notizia sono state le parole dello stesso Salvini pronunciate sul palco di Formello, il primo dei comizi a cui ha preso parte l’ex ministro:

“Oggi la giornata non è partita benissimo, sono stato due ore attaccato al cortisone”

Non solo, come detto dall’ex ministro, inoltre, il medico gli avrebbe consigliato di tornare a casa. Salvini, inoltre, ha precisato come avere la febbre non sia necessariamente sinonimo di Covid- 19. Nonostante il fondo di verità nelle parole dell’ex ministro le polemiche non sono mancate.

Salvini nega di aver avuto la febbre, il post

Molti, infatti, da qualcuno che ricopre una carica istituzionale si aspettavano un atteggiamento diverso, in primis seguire le predisposizioni date dal medico. D’altro canto però Salvini non ha mai ammesso di aver avuto la febbre, anzi, per quest’ultimo queste sarebbero fake news.

“Mai avuta febbre, fatto test sul Covid ieri mattina, negativo. Ho il torcicollo come milioni di italiani e ho preso il cortisone”.

L’uomo, infatti, ha attaccato diversi giornalisti accusandoli di speculare sulla sua salute. A riprova di ciò, Salvini ribadisce che la flebo è stata effettuata per attenuare i dolori portati dal torcicollo. Vere, invece, le dichiarazioni del medico che lo incitava a tornare a casa. Nonostante ciò, come dimostrato, il leader della Lega ha preferito finire ugualmente i propri comizi nel Lazio passando, successivamente a Formello, ad Anguillara e Terracina.