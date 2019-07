Teresa e Salvatore allontanati da Uomini e donne: ‘Non ci hanno più voluto in trasmissione’

Uomini e Donne, Salvatore e Teresa: la coppia non è più ospite nel programma e molti fan si chiedono il perché. A dare una risposta è proprio Salvatore!

Teresa e Salvatore si sono conosciuti nel programma di Maria De Filippi Uomini e Donne. Ma ultimamente molti dei loro fan hanno iniziato a porsi diverse domande vista la loro assenza come ospiti del dating show. A dare una risposta è Salvatore che spiega il motivo…

Perchè Salvatore e Teresa non sono più ospiti a Uomini e Donne?

Teresa Cilia e Salvatore di Carlo si sono conosciuti grazie al programma Uomini e Donne. Lei nel ruolo di tronista e lui come corteggiatore.

Dopo aver approfondito la loro conoscenza e le varie esterne, Teresa ha deciso di intraprendere una relazione con lui scegliendolo tra i vari corteggiatori che si erano presentati nella trasmissione.

I due hanno anche partecipato a Temptation Island, ma il loro percorso non sull’isola non è durato molto per via della mancanza che sentivano l’uno per l’altra.

Oggi sono marito e moglie e la loro relazione va a gonfie vele. In molti però hanno iniziato a porsi delle domande su di loro vista la loro assenza da Uomini e Donne, in qualità di ospiti, cosa usuale per le coppie che si sono conosciute all’interno del programma.

Le parole di Salvatore

Quando un follower chiede a Salvatore il motivo della loro assenza, lui scrive così:

Su questa domanda non posso risponderti. Dovresti farla a chi di competenza

Poi cambia argomento e svela il motivo per cui la redazione di U&D non ha mandato in onda il suo matrimonio con Teresa:

“Sinceramente c’era stato detto che non avrebbe avuto molti riscontri, sia a livello economico che di visibilità e la produzione non se la sentiva di rischiare”

Questo quanto dichiarato dal ragazzo.