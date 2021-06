Salvatore Esposito, quanto guadagna l’attore di Gomorra: da Genny Savastano alla carriera di scrittore

Presto ritornerà a vestire i Panni di Genny Savastano nell’ultima stagione di Gomorra. Ma sapete quanto guadagna l’attore campano?

Prestissimo sul piccolo schermo Salvatore Esposito ritornerà nelle vesti di Genny Savastano, l’iconico personaggio di Gomorra, che l’ha reso tanto celebre nel mondo del cinema italiano.

Quando andrà in onda la quinta e ultima stagione della fortunatissima serie Sky? Secondo le ultime indiscrezioni, le riprese si sarebbero concluse lo scorso 9 Febbraio 2021. Quanto alla data di messa in onda, al momento non sarebbe stata ancora resa nota.

I rumors rivelano però che la serie dovrebbe essere trasmessa a partire dal mese di Ottobre 2021, per poi concludersi definitivamente a Gennaio 2022.

Ma ora scopriamo qualche curiosità su uno dei personaggi più amati, ”Genny”. Ecco quanto guadagna e come si intitola il suo nuovo romanzo thriller.

Salvatore Esposito: Carriera e Vita Privata

Salvatore Esposito è nato a Mugnano, in provincia di Napoli, il 2 Febbraio del 1986 sotto il segno dei pesci.

Figlio del barbiere del suo paese, ha scoperto sin dalla giovane età la passione per la recitazione, cosicchè dopo aver conseguito il diploma linguistico, inizierà a frequentare l’Accademia di Teatro Beatrice Bracco, poi la Scuola di Cinema di Napoli.

Successivamente Salvatore Esposito deciderà di trasferirsi a Roma, alla ricerca di ”grandi occasioni”.

Esordirà nel 2013, nel cast della nota fiction di Canale 5 liberamente ispirata alle vicende del Clan dei Casalesi, “Il clan dei camorristi”.

Successivamente, sarà uno dei protagonisti principali della serie Sky Tv, ”Gomorra”, dove ricoprirà il ruolo del figlio del Boss, Genny Savastano e entrerà a far parte del cast della quarta stagione della serie Tv ”Fargo”.

Dopo il successo della sua autobiografia ‘‘Non volevo diventare un Boss- Come ho realizzato i miei sogni grazie a Gomorra” nel 2016, lo scorso 15 Giugno 2021 ha lanciato il suo nuovo romanzo, un affascinante thriller intitolato ”Lo Sciamano”.

Quanto guadagna Salvatore Esposito

Relativamente ai guadagni, non sono mai stati diffusi quelli relativi alla partecipazione all’interno della serie Gomorra. Ciò che è però è stato più volte ribadito da alcuni dei protagonisti della serie di Sky Tv, è che i guadagni, almeno per quel che riguarda le prime stagioni, non sono stati molto alti o comunque rispondenti alle ”aspettative” del pubblico.

In particolare, in un’intervista di qualche tempo fa, Marco D’Amore, l’attore di Ciro di Marzio rivelò che i soldi guadagnati durante le prime stagioni, sarebbero stati insufficienti addirittura per l’acquisto di una casa.

Ciò che è plausibile, è che nel corso degli ultimi anni tra altri lavori nel mondo del cinema e la pubblicazione dei suoi libri, sarà sicuramente riuscito a mettere da parte qualcosa per l’avvenire e per concretizzare i suoi obiettivi.