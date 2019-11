La morte di Salvatore Cipolletti a Varsavia è avvolta nel mistero. Ora emergono nuovi particolari che potrebbero condurre alla pista del dark web

La puntata di Chi l’ha Visto in onda stasera vedrà importanti aggiornamenti sulla morte del 24enne Salvatore Cipolletti precipitato da un balcone a Varsavia. Nuove testimonianze ed inquietanti audio sul cellulare potrebbero risultare fondamentali.

La morte di Salvatore Cipolletti

Il 24nne di Ponsacco, provincia di Pisa, si trovava nel marzo scorso a Varsavia per una vacanza in compagnia di alcuni amici sia italiani che stranieri conosciuti nell’ambito dei giochi online.

Dalla camera d’albergo in cui si trovava con gli amici però Salvatore non uscì mai più vivo ed i ragazzi hanno assistito impotenti, secondo il loro racconto, al suicidio del giovane.

Il caso però è molto dubbio lascia inquietanti interrogativi sulla dinamica e sul movente del fatto.

Gli amici hanno ammesso che tutti avevano assunto ansiolitici e per Salvatore un mix di sostanze sarebbe potuto essere fatale.

Il ragazzo pare che fosse molto chiuso quella sera e che ad un certo punto si sia alzato e gettato dal balcone dell’albergo.

Gli ultimi aggiornamenti sul caso

I genitori non accettano la tesi del suicidio e la puntata di Chi l’ha Visto che andrà in onda stasera vedrà la loro presenza per cercare di trovare risposte ai dubbi che ancora esistono sul caso.

Nei mesi scorsi è stata infatti aperta un’inchiesta anche il Italia,come riporta Ilsussidiario, per istigazione al suicidio.

Anche il legale della famiglia Ivo Gronchi conferma la strada che gli inquirenti stanno battendo parrebbe proprio quella del dark web, ovvero la parte più oscura del web che può coinvolgere contenuti di ogni genere compreso quelli illeciti.

Ecco perché proprio il cellulare del ragazzo, che per altro stava utilizzando solo pochi attimi prima di gettarsi dal settimo piano potrebbe essere la chiave.

Un audio inquietante pare sia stato inviato alla fidanzata in Italia pochi attimi prima della tragedia:

“Siamo vicini a lasciare un segno… Io ho lasciato il segno per davvero, quindi ho fottutamene vinto”.

Inoltre alcuni pagamenti in Bitcoin la valuta virtuale di internet sarebbero stati effettuati dal pc di Salvatore.

Recentemente i genitori avrebbero recuperato il codice puk del telefono e avrebbero dunque l’accesso per poter esaminarne il contenuto.

Molti elementi utili e nuovi dunque sono in attesa tra gli aggiornamenti stasera nel programma di Federica Sciarelli.