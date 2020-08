Salvato un cane disperso in una grotta marina da 3 mesi

A effettuare il salvataggio sono stati due surfisti, che l’hanno notato per caso all’interno di una grotta marina poco prima che morisse di fame e freddo.

Due amici mentre stavano facendo surf hanno notato il cagnolino per puro caso. Era scomparso da 3 mesi e a salvarlo da morte certa sono stati i due surfisti Zach Regan e Matty Johnson. Era ormai allo stremo delle forse.

Il salvataggio corre sui social

I due amici hanno salvato il cagnolino che avrebbe resistito ancora per poco tempo. Era intrappolato in una grotta marina, infreddolito, bagnato e affamato.

I due ragazzi si trovavano a bordo della loro piccola barca al largo dell’Isola canadese di Vancouver. La grotta si trovava sulla costa occidentale e Matty è sceso a terra. Ha notato subito le orme del cane, dato che erano troppo piccole per appartenere ad un animale selvatico dell’Isola. Solitamente sono ospitati orsi o lupi.

Il cane era in pericolo anche a causa dell’imminente arrivo di una tempesta che colpito l’isola. I due ragazzi non hanno pensato a sé stessi, hanno cercato il proprietario delle impronte arrivando fino alla grotta.

Hanno trovato il cane, sono riusciti ad avvicinarlo. Era infreddolito e terrorizzato ma i due ragazzi hanno portato il cane a bordo della loro imbarcazione.

La gioia dei proprietari

Arrivati a casa, hanno fatto visita al veterinario che li ha rassicurati sulle condizioni del cane. Si sono attivati per ritrovare i proprietari del cane. Il cucciolo era perso da 3 mesi ed i proprietari avevano perso le speranze di poter riabbracciare il loro cucciolo. Erano convinti che fosse morto.

Matty ha deciso di condividere sui social la loro storia. Ha utilizzato GNN per condividere come hanno salvato il cane e lanciare il messaggio che bisogna agire. Invita altre persone a non voltarsi dall’altra parte e agire. Se i due ragazzi si fossero voltati dall’latra parte mettendosi in pericolo, il cane sarebbe morto.