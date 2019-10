Salvare il mondo? E’ possibile: ecco tutte le azioni green che puoi fare

Una delle ultime tendenze per salvare il mondo è quello di essere sostenibili, ma sono molti i gesti che possiamo fare, non solo eliminare la plastica e fare la raccolta differenziata

Moltissimi sono i gesti che possono salvare il mondo e renderci più eco friendly, i più noti sono ovviamente la raccolta differenziata e l’eliminazione della plastica. Possiamo pensare che piccoli gesti non possono far nulla, ma se tutti seguiamo questi consigli, potremo contribuire a ridurre l’inquinamento ambientale o il surriscaldamento arrivando a sviluppare una coscienza ecologica.

Corretta gestione delle luci

Sarà sufficiente spegnere le luci quando non servono, ridurre l’uso del ferro da stiro. In questo siamo aiutati anche dalla moda, che propone abiti stropicciati. Per produrre energia elettrica, si emette molta CO2 nell’atmosfera, che aiuta purtroppo il surriscaldamento climatico.

Utilizzare saponi naturali

I saponi naturali, sono un modo ecologico per poter lavare i nostri capi. Si tratta di prodotti biodegradabili a base di tensioattivi di origine naturale. Un altro beneficio inoltre è la delicatezza di questi saponi sulla pelle. Un altro metodo è l’uso delle saponette, eliminando i flaconi di plastica. Ne hanno create anche adatte alla cura dei capelli, in modo da risultare poco aggressivi.

Consumare una minor quantità di carne

Consumare una quantità minore di carne, porta a produrre meno gas serra. Infatti si calcola che il settore agricolo sia responsabile di un quarto delle emissioni di gas serra. Come fonte d’inquinamento la produzione intensiva di carne e derivati animali è la prima, coprendone il 60%.

Non è necessario diventare tutti vegani, basta ridurre il consumo di carne. Si dovrebbe modificare la dieta, per aiutare la lotta al cambiamento climatico. Si dovrebbero prediligere cibi ecologici, frutta e verdura di stagione rispetto alla carne, rimanendo ovviamente saldi ad una dieta equilibrata ed evitare il fai da te.

Scambio di stagione

Avevamo già parlato dell’inquinamento dell’industria tessile, per cui non possiamo disfarci degli abiti a fine stagione. Si rende più sostenibile quest’ambito, aumentando il riciclo dei capi. Nascono gli swap party, feste nei quali i vestiti si barattano o scambiano evitando che finiscano in discarica.