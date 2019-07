Salone dell’Auto dice addio a Torino e vola a Milano. Appendino: “Il danno è grave”

Dopo anni di Salone dell’Auto a Torino ora si sposta a Milano, con la delusione dei cittadini e l’ira del Sindaco Appendino. Cosa è accaduto?

Un qualcosa di inimmaginabile con Torino che perde il Salone dell’Auto per regalarlo a Milano. L’ira del Sindaco tuona in tutta la città.

Il Salone dell’Auto si sposta a Milano

Gli organizzatori di uno dei saloni più famosi di Torino hanno deciso di sposare tutto a Milano, dopo l’ultima edizione al Parco del Valentino dove erano stati subiti notevoli danni.

Per capire la storia dobbiamo fare un passo indietro, dove un salone del genere era un simbolo per la città di Torino e ora il trasloco a Milano non può far altro che portare danni.

Il Vice Sindaco Montanari – come si evince anche da TGCOM24 – aveva precedente utilizzato parole dure sull’evento:

“ho sperato arrivasse la grandine al valentino e se lo portasse via”

Evidenziando di aver mandato – durante l’ultima edizione – i vigili per fare le multe agli organizzatori e controlli agli stand, che avevano montato gli allestimenti troppo presto.

L’ira del Sindaco Appendino

Il Sindaco è furiosa con gli organizzatori e per questa scelta che potrebbe arrecare un grave danno alla città:

“è una scelta che ci danneggia”

Mettendo in evidenzia le parole del Vice Sindaco di cui sopra, considerate una delle motivazioni di questo trasloco:

“dichiarazioni inqualificabili del vice sindaco montanaro”

Montanari dal canto suo risponde con un lungo post di Facebook, dove chiarisce che la sua posizione sia stata travisata:

“il salone è una ricchezza per la città”

Sostenendo che si possa anche fare al Parco del Valentino ma con un limite dei tempi di montaggio e smontaggio: