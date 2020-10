Incidente a Salgareda, auto finisce fuori strada: morto un giovane, due feriti gravi

L’impatto mortale è avvenuto poco dopo le 22:30 di domenica sera, in provincia di Treviso.

La vittima è morta sul colpo: gli altri 4 amici che viaggiavano con lui sono rimasti feriti.

Incidente nel trevisano

Un drammatico incidente quello avvenuto nella serata di domenica a Salgareda, in provincia di Treviso. Un’auto, con a bordo 5 giovani, è finita fuori strada.

L’autista alla guida della vettura, un giovane di 22 anni, Nicolò Minello, è morto sul colpo. Gli altri 4 che erano in auto con lui sono tutti rimasti feriti, due in maniera piuttosto seria. Il drammatico impatto è avvenuto in via Pizzocchera.

Erano da poco trascorso le 22:30, quando la Bmw su cui viaggiavano i 5 giovani è uscita di strada, ribaltandosi in un fossato.

L’auto proveniva da Piavon in direzione Salgareda. Il giovane Nicolò era seduto sul sedile posteriore ed ha perso la vita sul colpo.

Aperta un’indagine per omicidio stradale

Gravissime le condizioni di altri due giovani, entrambi di origini campane. I due sono ricoverati nel reparto di rianimazione dell’ospedale Ca’ Foncello del capoluogo.

Meno gravi le condizioni del 22enne alla guida della Bmw e del passeggero che gli sedeva accanto. I due, dopo i controlli del caso, hanno già fatto rientro nelle loro abitazioni.

Sul posto sono giunte le ambulanze ed i vigili del fuoco. I pompieri hanno lavorato a lungo sul luogo dell’incidente per estrarre i corpi dei 5 ragazzi dall’abitacolo. I militari dell’Arma stanno indagando per accertare le cause del drammatico incidente. Intanto, la Procura di Treviso, come da prassi in questi casi, ha aperto un fascicolo per il reato di omicidio stradale.

Non è ancora chiaro come mai l’auto sia finita fuori strada e per quale motivo l’autista alla guida della vettura abbia perso il controllo. La prima ipotesi è quella dell’alta velocità, ma è ancora tutto da accertare.