Salerno, studente preso a schiaffi dal docente: non indossava mascherina- VIDEO

Il video dello studente schiaffeggiato in classe è già virale e non lascia dubbi su quanto accaduto, al via le indagini a Salerno.

Lo studente avrebbe dichiarato di non voler indossare la mascherina, la reazione del docente ha lasciato tutti di stucco. Le immagini, riprese con i telefonini sono al vaglio degli inquirenti.

Studente schiaffeggiato in classe a Salerno

E’ accaduto stamattina in provincia di Salerno in una scuola superiore e la notizia è già diventata virale.

Nell’Istituto artistico del paesino Teggiano infatti una mattinata di lezioni normali si è trasformata in un surreale scambio di battute tra docente ed alunno.

Uno studente della terza classe infatti pare non volesse indossare la mascherina così come invece richiesto dal docente.

Lo scambio di battute è continuato con lo studente che argomentava come la mascherina non fosse necessaria se rispettata la distanza di almeno un metro dai compagni.

Il professore però non ha accolto le sue motivazioni ma ha fatto di più: gli ha tirato uno schiaffo di fronte ai compagni di classe che scioccati, hanno ripreso la scena con i telefonini.

Il video, che vi mostriamo con i volti occultati, è diventato virale in poche ore come riporta anche Il Corriere.

Ad emergere dal video anche la frase choc che il docente ha pronunciati prima di sferrare il colpo:

“Sbagli tu e sbaglio pure io”

A quanto pare inoltre lo studente aveva comunque indossato la mascherina ma è stato colpito ugualmente.

Al momento il video è stato acquisito dagli inquirenti per le valutazioni del caso e non è impensabile che nelle prossime ore arrivino aggiornamenti su procedimenti disciplinari del confronti del docente.

Mascherine, quando indossarle al chiuso e all’aperto?

Con l’entrata in vigore del nuovo Dpcm l’obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuali anti Covid è stato ampliato.

Ora le mascherine andranno indossate non solo al chiuso ma anche all’aperto nei luoghi in cui vi è accesso al pubblico.

“Tutti i luoghi all’aperto allorché si sia in prossimità di altre persone e non conviventi.”

Dunque bisognerà averla sempre a portata di mano anche in zone isolate. Le multe che verranno comminate sono molto salate passando da 400 a 1000 euro.