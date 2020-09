Salerno, neonato trovato morto in strada: era appena nato, si indaga

A dare l’allarme una coppia di anziani che passeggiava a Salerno, il neonato era in un’aiuola ancora con il cordone ombelicale attaccato.

Sul posto sono immediatamente arrivati carabinieri e polizia ed è scattata l’indagine. Nelle prossime ore è prevista l’autopsia sul corpicino del piccolo neonato trovato morto accanto ad una siepe a Salerno. Intanto a Galatina un altro neonato è morto dopo 5 minuti dalla nascita.

Neonato ritrovato in un’aiuola a Salerno

Sarebbero stati due anziani che si trovavano a passeggio per le strade di Roccapiemonte in provincia di Salerno ad aver fatto la macabra scoperta.

Il corpicino di un neonato si trovava in un’aiuola in via Roma, accanto ad una siepe, proprio vicino al ciglio della strada.

A quanto emerge dalle primissime indiscrezioni il piccolo sarebbe stato avvolto in un lenzuolo ma nonostante l’allarme subito lanciato da un residente, per il piccolo non c’era più nulla da fare.

I sanitari infatti accorsi sul posto hanno solo potuto constatare il decesso come riporta Salerno Notizie.

Scattate le indagini: primi risultati

Scattate subito le indagini da parte dei carabinieri della stazione di Roccapiemonte assieme ai colleghi di Mercato San Severino. Sul posto anche Roberto Lenza, sostituto procuratore di Nocera Inferiore per iniziare gli accertamenti del caso.

La piccola salma è stata trasferita a Nocera dove all’ospedale verrà effettuata l’autopsia. Ad un primo esame visivo come riporta Leggo, il neonato avrebbe presentato una ferita sulla testa ed il cordone ombelicale risultava ancora attaccato.

Grande sgomento nella comunità che lasciato tutti senza parole: Carmine Pagano il sindaco di Roccapiemonte ha così commentato:

“E’ una tragedia immane che ha scosso la nostra comunità..chiunque sia il colpevole resta una tragedia infinita”

A Galatina neonato muore dopo il parto

Sempre un neonato è stato protagonista di un’altra tragedia: a Galatina un neonato è morto dopo pochi minuti dalla nascita.

La coppia, di Aradeo, stava per mettere al mondo il piccolo primogenito nell’ospedale scelto.

La donna era stata ricoverata giovedì mattina e poi le è stato effettuato il taglio cesareo. Nulla sembrava essere andato storto ma il piccolo è deceduto dopo la nascita.

L’Asl ha disposto immediatamente l’autopsia mentre la famiglia assistita dal legale Mario Viola ha sporto denuncia.

Il Pm Massimiliano Carducci ha dunque aperto un fascicolo contro ignoti come riporta Il Corriere Salentino per cercare di capire cosa possa aver causato la morte di un piccolo neonato.