Salerno, boscaioli sorpresi a fare un barbecue in montagna: 5.000 euro di multa

Barbecue in montagna

Avevano deciso di organizzare un barbecue, prima di fare ritorno a casa. È per questo che un gruppo di boscaioli di Monte San Giacomo, a Salerno, è finito nei guai.

In dodici si erano ritrovati in un casolare per il pranzo. I carabinieri che erano in zona per i controlli, hanno fatto irruzione. Per i trasgressori è arrivata una maxi multa da 5.000 euro.

Come riporta anche Salernotoday, il gruppo di boscaioli era formato da 12 persone, tutte residenti nella zona limitrofa. Dopo aver lavorato nei boschi, avrebbero deciso di trattenersi insieme per il pranzo, prima di tornare a casa.

Griglia e carne da arrostire, si erano preparati il barbecue, ma il ritrovo non è passato inosservato. I carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, infatti, erano in zona per controllare eventuali trasgressioni delle norme anti-contagio.

Per loro una multa complessiva di 5.000 euro per aver violato i divieti di assembramento.

I taglialegna avevano l’autorizzazione per recarsi al lavoro nei boschi, ma non per riunirsi al termine della loro mansione. È per questo che, ad ognuno di loro, è stata elevata una multa di 433 euro, per un totale di circa 5mila euro.

Coronavirus in Campania

Intanto, in Campania, arrivano ottime notizie sul fronte dei nuovi contagi. Nella giornata di ieri sono stati effettuati 3007 tamponi e sono risultate positive soltanto 44 persone, l’1,46% del totale.

Un lieve aumento dei contagiati si è rilevato soltanto nella giornata del 15 aprile scorso, quando furono 4,5% i positivi al coronavirus.

Dal prossimo lunedì partiranno le consegne di cibo a domicilio, anche se molte sono state le proteste in merito agli orari e alle prescrizioni di sicurezza.