Capelli più belli e sani con il Sale: ecco come usare questo prezioso ingrediente

Capelli più belli e sani con il Sale: ecco come usare questo...

Il sale da tavola è composto da cloruro di sodio, che è una sostanza chimica che fa parte di una classe più ampia di sali.

Il sale marino è un ingrediente che viene di solito usato – e concepito – come un importante additivo agli alimenti, per insaporirli e renderli più appetitosi.

In primis, infatti, lo utilizziamo per salare l’acqua della pasta. Tuttavia, questo alimento da cucina può essere utilizzato anche nei prodotti di bellezza. Può fare miracoli per i capelli e la pelle.

SALE PER CAPELLI GRASSI

I capelli grassi sono untuosi a seguito dell’azione di ghiandole sebacee eccessivamente attive sul cuoio capelluto che producono troppo sebo che, in eccesso, si deposita su essi, dandogli un effetto lucido.

Questo problema può essere risolto utilizzando proprio tale ingrediente. Quello che devi fare è aggiungere 2-3 cucchiai nel tuo shampoo per lavarti i capelli.

Dopo il primo trattamento noterai i primi risultati apprezzabili. I tuoi capelli rimarranno puliti, senza sebo in eccesso.

TRATTAMENTO ANTIFORFORA

La forfora è lo strato formato sul cuoio capelluto da piccoli pezzi di cellule morte della pelle.

Il sale è in grado di stimolare la circolazione ed eliminare i pezzi di forfora, proteggendo il cuoio capelluto dalla crescita fungina.

Quello che devi fare è dividere i capelli in sezioni e cospargere 1-2 cucchiaini di sale sul cuoio capelluto, massaggiandolo delicatamente con le dita bagnate per circa 10 minuti. Dopodiché lavali, come fai al solito.

CRESCITA DEI CAPELLI

Il sale marino è perfetto per la crescita dei capelli. Se soffri di alopecia o perdita di capelli, devi usare questo ingrediente per stimolare in modo naturale la crescita della chioma.

Lava i capelli come si fa normalmente e massaggia la chioma delicatamente e il cuoio capelluto bagnato con sale marino per circa 10-15 minuti.

Quando hai finito, lava tutto con i tuoi prodotti preferiti. Il trattamento deve essere ripetuto 2 volte a settimana per 2 mesi.

In questo modo li renderai più forti e più lucenti, incrementandone naturalmente la crescita partendo dal cuoio.