Saldo Reddito di Cittadinanza: come controllare l’importo residuo?

Come controllare il Saldo Reddito di Cittadinanza? Quali sono i numeri di telefono utili per controllare l’importo residuo sulla carta acquisti?

Sono diversi i modi per controllare il saldo della carta reddito di cittadinanza: il numero telefonico gratuito è una delle modalità più veloci per facilitare gli utenti che vogliono conoscere l’importo residuo del reddito di cittadinanza.

I beneficiari del reddito di cittadinanza hanno interesse a controllare il saldo carta e verificare se l’importo della mensilità attesa è stato accreditato.

Conoscere il saldo della carta reddito di cittadinanza è utile per capire quanta disponibilità si ha per i vari acquisti e per ricordarsi di spendere tutto entro il mese successivo a quello di erogazione.

Saldo Reddito di Cittadinanza: numero verde

Uno dei diversi modi per controllare il saldo della Carta Reddito di Cittadinanza è contattare il Numero Verde 800 666 888, numero gratuito sia per chi chiama da linea fissa che per chi lo fa da cellulare.

Il servizio per il saldo carta reddito di cittadinanza è utilizzabile cliccando sul tasto “1” e, successivamente, occorre indicare le 16 cifre indicate sulla Card.

Saldo Carta Reddito di Cittadinanza: accedere al sito ufficiale

È possibile consultare il saldo carta reddito di cittadinanza accedendo al sito ufficiale – redditodicittadinanza.gov.it.

Qui è disponibile il servizio di verifica del saldo della carta RdC, ma per accedere al servizio è necessario essere in possesso dell’identità digitale SPID.

Saldo Carta Reddito di Cittadinanza: Sportello Postamat

Per conoscere il saldo carta reddito di cittadinanza è possibile verificare l’importo direttamente da ATM, ossia dallo sportello Postamat dal quale è possibile prelevare una parte della somma in contanti.

Saldo Reddito di Cittadinanza: limite prelievo contanti

Ecco a quanto ammonta il limite di prelievo con la carta del Reddito di Cittadinanza: