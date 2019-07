Saldi estivi 2019, al via in tutta Italia: ecco le percentuali di sconto e i grandi affari

Saldi estivi 2019, al via in tutta Italia: ecco le percentuali di...

Al via i saldi estivi 2019 con tantissimi sconti e grandi occasioni da non perdere! Tutti pronti per lo shopping?

Tutti pronti con lo shopping per i saldi estivi 2019 che partono da oggi in tutta Italia. Ma quali sono le percentuali di sconto di questa stagione e le previsioni da parte dei negozianti?

Saldi estate 2019 sconti e promozioni

Con l’anticipo di Sicilia, Campania e Basilicata ora tutto il resto delle Regioni d’Italia è pronta per darsi allo shopping con sconti incredibili.

Infatti, il 2019 rappresenta un anno particolare secondo l’Associazione dei Consumatori, evidenziando che ci saranno degli sconti elevati con ribassi sino al 50% fin dai primi giorni – senza attendere l’ultimo momento.

Il Codacons conferma insieme all’Unione nazionale dei Consumatori sconti medi del 21,3% con un aumento netto pari al 9,3% di differenza con la scorsa estate.

Il disastro della stagione proietta quindi verso una ripresa, con la voglia di acquisto e la necessità tanto quanto il portafoglio degli italiani possa sperare.

Lo scontrino medio sarà al pari di 65 Euro a testa, conferma il Coadacons:

“anche se nel week end gli italiani preferiranno recarsi al mare”

Ma per chi non può muoversi, lavora e resta in città avere a disposizione dei prezzi incredibili per tutto ciò che non è stato possibile acquistare prima – non è da sottovalutare.

ConfCommercio ha una stima differente dichiarando che le stime di vendita potranno arrivare sino a 100 euro a persona.

La guida anti fregature del Codacons

Per avere la possibilità di fare shopping ma in maniera corretta, il Codacons ha pensato bene di stilare qualche consiglio pratico per non inciampare in fregature: