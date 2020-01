I saldi invernali sono in arrivo in tutte le principali città italiane. Con i nostri consigli, potrai acquistare capi di tendenza da indossare anche nella prossima stagione.

I saldi 2020 invernali sono tanto attesi da chi vuole rinnovare il proprio guardaroba a prezzi ridotti.

Si saldi chi può!

I saldi invernali saranno in partenza intorno ai primi di gennaio in tutte le città italiane. Se a Natale non hai ricevuto ciò che aspettavi o vuoi rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ridotti, i saldi possono essere una buona occasione. L’annosa domanda però, resta: cosa acquistare?

Il nostro consiglio è focalizzarsi, da un lato, su capi basici e di qualità da utilizzare anche il prossimo inverno, dall’altro, su capi di tendenza da sfruttare anche in primavera.

Tra i capi base, spicca il cappotto cammello. Acquistarne uno di buona qualità è una garanzia per i prossimi anni. Soprattutto per chi lavora in ufficio, acquistare qualche camicia bianca in più può essere un investimento. Punta anche sui maglioni in lana pregiata da utilizzare e tramandare per molti anni. Per quanto riguarda la parte bassa, il jeans boot cut che desideravi può tranquillamente entrare nella lista, mentre per gli accessori, puoi puntare su stivali e borse da lavoro.

I capi di tendenza da acquistare con i saldi

Nel 2020 si assisterà ad un ritorno al romanticismo ma, parallelamente, anche ai look maschili. Prepariamoci, dunque, a vedere molte trasparenze, fantasie floreali e colori fluo ma anche tonal look nei toni di classic blue, viola e verde. Perciò, via libera al tailleur dall’impronta maschile e al vestitino floreale; alle gonne longuette e alle camicie trasparenti; alle salopette magari abbinate a t-shirt con stampe macro.

Per gli accessori invece, impereranno le mini borse sia in versione portamonete che a tracolla. Per i capelli tanti cerchietti, coroncine e mollette da mettere in serie. Mentre ai piedi trionferanno anfibi e scarpe dal tacco sottile ma altissimo.

Buon shopping!