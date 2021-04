Canzone Segreta, sai quanto guadagna Serena Rossi? Non indovineresti mai

Serena Rossi è una delle conduttrici più amate del momento, ma sapete quanto riesce a portare a casa? la cifra è scioccante.

La padrona di casa di Canzone Segreta, ha conquistato il pubblico con la sua sensibilità ed eleganza, ma è il momento di farle i conti in tasca.

Canzone Segreta, Serena Rossi

Il programma di Serena Rossi, ha raggiunto un successo inaspettato.

Va in onda tutti i venerdì sera su Rai Uno alle 21.25, la padrona di casa deve molto a questa trasmissione, dato che ha ottenuto una popolarità immensa.

La 35enne sta scalando la classifica in maniera eccellente, ma la più grande soddisfazione è avere l’amore del pubblico a casa, che è sempre pronto a sostenerla.

Ma Serena era già famosa per aver lavorato nella fiction “Un posto al sole”, i telespettatori si sono sin da subito innamorati di lei per la sua semplicità e umiltà.

Oltre ad avere una carriera appagante, lei è una mamma a tempo pieno.

Suo figlio Diego ha 5 anni, nato dall’amore con Davide Devenuto che ha incontrato sul set di Un posto al Sole.

La Rossi ha ottenuto una serie di soddisfazioni, che l’hanno portata ad avere uno stipendio molto alto.

Quanto guadagna Serena Rossi?

La 35 anni campana, fa sentire i suoi ospiti speciali e li mette a proprio agio, una dote da non sottovalutare.

Grazie a lei, i protagonisti di ogni settimana, di Canzone Segreta, riescono a raccontare anche dei particolari inediti sulla loro vita.

La trasmissione di Serena Rossi, riesce a raggiungere degli ascolti eccezionali, facendo tremare la concorrenza.

Per questo la conduttrice campana ha uno stipendio con delle cifre molto alte, che al momento non sono note, ma sappiamo che solamente per la partecipazione al Festival di Sanremo ha ricevuto un cachet di 25mila euro.

Un compenso davvero alto, anche se altri tanti ospiti della kermesse hanno portato a casa un guadagno molto più sostanzioso.