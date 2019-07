Sai perché la maggior parte dei medici ha una scrittura incomprensibile?

Non è semplicemente una coincidenza.

La scrittura incomprensibile dei dottori

Se hai mai preso una prescrizione scritta a mano da un dottore o hai guardato le note della tua visita, sembra che nessuna quantità di strabismo possa aiutare le lettere a diventare più chiare. La cattiva calligrafia sembra quasi un requisito per laurearsi in medicina.

Non è come se solo le persone con una cattiva calligrafia fossero attratte dal campo medico.

Per prima cosa, i medici devono scrivere più di qualsiasi altro lavoro. “In campo medico, se non è documentato, non è successo“, afferma Celine Thum, direttore medico di ParaDocs Worldwide. Di qualsiasi cosa tu parli a porte chiuse hai bisogno di prove scritte per la tua storia medica.

Un rapporto del 2006 ha rilevato che oltre 7000 persone morivano ogni anno a causa di errori medici causati da una grafia illeggibile.

Ora i medici stanno optando verso le cartelle cliniche elettroniche per ridurre gli errori di traduzione e per permettere loro di essere maggiormente comprensibili.

Chi attualmente scrive per lo più, dice che i medici prestano molta attenzione quando si tratta di prescrizioni, quando un piccolo errore di lettura può avere conseguenze importanti.

Ad esempio, invece di scrivere ‘mg’ o ‘mcg‘, i medici sono stati incoraggiati a scrivere ‘milligrammo’ o ‘microgrammi’. ‘Se [un dosaggio] è 100 volte quello che stai scrivendo, devi stare molto attento a quello che può accadere come conseguenza, perché avere un sovradosaggio nel corpo può arrecare problemi seri.

È una cosa positiva, visto che – spesso – i medici usano anche delle abbreviazioni per indicare la posologia di un medicinale, i tempi di assunzione e così via.

C’è bisogno di maggiore chiarezza, quindi è importante usare il computer, per evitare che la mano si stanchi troppo e si incorra in errori ortografici e frasi illeggibili.

Tutto ha una spiegazione, quindi, anche la scrittura dei medici.