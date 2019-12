Sai cos’è l’ortoressia? Ecco 8 preoccupanti segnali da non trascurare

L’ortoressia ha attirato molta attenzione negli ultimi tempi – nel campo dei disturbi alimentari – e persino nei media mainstream. Sai cos’è? Ecco 8 segnali da tenere in considerazione.

Ortoressia, cos’è? Molte persone che vivono con questa condizione possono riferire che è il tutto è iniziato come un modo positivo per migliorare la propria salute.

Per coloro che hanno i precursori biologici, sociali e psicologici per lo sviluppo di un disturbo alimentare, questi cambiamenti di stile di vita apparentemente innocui possono effettivamente avere effetti molto opposti.

Nella nostra cultura attuale, sono elogiati interi gruppi alimentari come zucchero, grassi, carboidrati e prodotti lattiero-caseari.

Al cibo sono state date etichette ambigue che hanno etichette inutili e persino dannose come “buono” e “cattivo”.

Per questo motivo, molti di coloro che vivono con l’ortoressia possono essere facilmente identificati come “attenti alla salute” o “sani” per l’occhio non allenato.

Tutto ciò fa sì che molti che potrebbero soffrire di malnutrizione e rigidità debilitante pensino che il loro stile di vita sia “normale”.

Quindi, come possiamo differenziare l’ortoressia dal “mangiar sano?”

Analizziamo alcuni dei sintomi più comuni:

Una fissazione sulla qualità del cibo: questo è davvero al centro dell’ortoressia.

Gli individui che vivono con l’ortoressia sono estremamente focalizzati – e spesso ossessivi – sulla qualità e sulla purezza del loro cibo.

Gli individui con questa condizione spesso limitano i “cibi da asporto” a quelli che sono biologici, freschi di fattoria, interi, crudi e / o vegani. La quantità di cibo è in genere meno importante di quella qualità.

Modelli alimentari non flessibili: qualcuno con l’ortoressia è probabilmente incredibilmente rigido con il suo consumo di cibo.

Qualunque cosa considerata dall’individuo come “cattiva” o “malsana” sarà probabilmente evitata.

Un esempio comune di questa mancanza di flessibilità è che se qualcuno con l’ortoressia fosse bloccato su un’isola e l’unico cibo a sua disposizione fosse qualcosa che hanno ritenuto “insalubre“, sceglierebbero di non mangiare nulla.

Grave agitazione emotiva se le “regole” vengono infrante: se qualcuno si allontana dai suoi rigidi schemi alimentari o dal suo rigoroso regime di esercizi auto-prescritto, in genere seguono ansia grave, angoscia, vergogna, colpa e/o depressione.

Tagliare interi gruppi di alimenti: questo certamente ti dice quanto rigide possano diventare queste diete basate sulle regole alimentate dall’ortoressia.

L’eliminazione di interi gruppi alimentari è un evento comune per questa popolazione di persone, comunemente compresi alimenti trasformati, zucchero, carne, latticini, carboidrati e/o glutine.

Costante preoccupazione per la malattia: ritorno a tutti gli alimenti “buoni” rispetto a “cattivi”.

Molti individui con ortoressia credono che si ammaleranno se consumano alimenti che non sono “interi” o “puliti”, spesso considerando questi alimenti come veleno.

”Per loro, il rischio che questi alimenti causino malattie o malattie – sebbene per lo più infondati – supera di gran lunga il consumo di quel cibo specifico”.

Ansia semplicemente attorno a determinati alimenti: qualcuno con l’ortoressia potrebbe sentire un intenso bisogno di separarsi dai propri cibi proibiti.

Possono sentirsi incredibilmente a disagio o lasciare una stanza se si vede quel cibo.

Sfortunatamente, l’isolamento è una tecnica di evitamento comune per coloro che hanno l’ortoressia.

Saltando eventi sociali che avranno “cibi di paura” – che spesso portano alla depressione – e intensificano disturbi e comportamenti del pensiero.

Questa condizione non è tipicamente guidata da una cattiva immagine corporea: l’ortoressia non è necessariamente radicata nelle ossessioni sull’aspetto o sugli sforzi per perdere peso. L’ortoressia è radicata nella necessità di mangiare o di essere “sani“.

Perdita di peso: sebbene il peso non sia necessariamente un marker clinico del disturbo, alcuni casi comportano una perdita di peso.

Una dieta di ortoressia è una dieta squilibrata che spesso provoca malnutrizione.

Mentre qualcuno che ha tale disturbo può ritenere che tagliare determinati alimenti porterà enormi benefici per la salute, spesso stanno facendo esattamente il contrario, esaurendo la propria alimentazione in una varietà di alimenti estremamente limitante.

Ancora una volta, questa perdita di peso non è in genere intenzionale.