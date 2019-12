L’alchemilla ha tanti benefici per la salute, la pelle e i capelli. Scopriamoli insieme.

L’alchemilla è stato usato fin dal medioevo per le sue proprietà medicinali.

Molti credevano anche che l’acqua piovana raccolta sulle foglie dell’erba avesse poteri magici, ma che, naturalmente, non si crede nei tempi moderni.

Questa erba benefica è usata per curare molti disturbi anche oggi.

1. Anti-invecchiamento

La tua ricerca della proverbiale “Fontana della giovinezza” può ora terminare.

Perché? Coltiva la pianta di alchemilla nel tuo giardino e avrai la sua capacità di combattere i segni visibili dell’invecchiamento a poca distanza.

Gli antiossidanti nell’erba possono aiutare a sbarazzarsi dei radicali liberi e garantire l’elasticità della pelle per molto tempo.

2. Infezioni della pelle

L’alchemilla è anche ottima per il trattamento di infezioni della pelle, eczema, eruzioni cutanee, punture e morsi. Basta fare un cataplasma dell’erba e applicarlo sulla parte interessata della pelle e lasciare che funzioni la sua magia.

3. Astringente efficace

Il tannino nell’erba gli conferisce proprietà astringenti. Quindi puoi usare l’erba sulla tua pelle come un normale astringente.

Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che funzionerà, in quanto non esistono prove scientifiche a sostegno di questa affermazione. Ma vale la pena provarlo, no

Naturalmente, non troverai un riferimento diretto al manto della signora che ti aiuta con la salute dei tuoi capelli.

Può rendere i tuoi capelli sani e lucenti.

4. Tonico per la salute del cuoio capelluto

Ricordi gli antiossidanti nell’erba? Bene, il cuoio capelluto ha anche bisogno di antiossidanti per sbarazzarsi dei radicali liberi che possono impedire al cuoio capelluto e ai follicoli piliferi di produrre cellule sane.

5. Guarigione delle ferite

Alcuni erboristi e medici alternativi usano il mantello da donna per curare le ferite, poiché ha proprietà asettiche.

Così semplici ferite, ustioni e graffi possono essere trattati in modo molto efficace a casa se puoi mettere le mani sulle foglie.

6. Problemi mestruali

Se sei una donna, adorerai i vari usi di questa erba per problemi di salute femminile.

Può essere usato dalle donne in menopausa, poiché può aiutare a regolare i loro periodi mestruali. L’acido salicilico nell’erba funziona come antidolorifico e può aiutare a far fronte a periodi dolorosi.

7. Infezioni vaginali

L’erba può anche essere utilizzata per pulire la vagina se una donna soffre di infezione da lievito, secrezione bianca o prurito.

L’erba può essere usata come una doccia o applicata su un tampone e inserita nella vagina senza subire effetti negativi.

8. Dopo il parto

Molto tempo fa, c’era un mito associato all’alchemilla. La gente credeva che l’erba avesse la capacità di ripristinare la verginità di una donna.

Questo folklore si è fatto strada nei tempi moderni e le foglie sono utilizzate ancora oggi sulle madri che allattano, in particolare sul seno e sullo stomaco, per ridurre i segni visibili del parto.

9. Salute orale

Dopo una procedura dentale, prova a sciacquarti la bocca con un estratto del mantello da donna. Faciliterà il flusso sanguigno e faciliterà la guarigione.

10. Altri benefici per la salute

In un mondo ossessionato dall’essere magro, il mantello da donna arriva come una boccata d’aria fresca.

Può aiutare ad aumentare l’appetito, alleviare il mal di stomaco e anche alleviare l’indigestione. Se sei un diabetico, puoi usare l’erba per combattere i problemi circolatori che potresti dover affrontare.

L’alchemilla può essere usato localmente o internamente come infusione.

Prima di iniziare a usare questa erba per motivi medicinali, consultare il medico. Ciò è particolarmente vero se stai assumendo farmaci da prescrizione o se sei incinta.