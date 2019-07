Sai come mangiare correttamente il cibo giapponese? Ecco le regole da seguire

Le regole dell’etichetta per la ristorazione giapponese vanno ben oltre il ‘senza gomiti sul tavolo‘. Ecco cosa devi sapere per mangiare la tua zuppa di miso, edamame, involtini di sushi, nigiri e sashimi e sorseggiare la tua tazza di sakè senza metterti in imbarazzo.

Non impazzire con l’asciugamano bagnato

Molti ristoranti mettono a disposizione un asciugamano bagnato subito dopo esserti seduto.

Anche se può spingerti a pensare alla SPA, non usare l’asciugamano sul viso o sul collo. L’asciugamano ha il solo scopo di pulire le mani.

Una volta fatto ciò, basta piegarlo e metterlo da parte. “L’asciugamano bagnato è lì perché ci si aspetta che mangi tutto con le mani e si pulisca la punta delle dita con l’asciugamano”, afferma Chase Kojima, executive chef della Sokyo di Sydney.

Bevi rumorosamente

È generalmente considerato scortese prendere la tua ciotola di zuppa e bere rumorosamente come se fosse il tuo ultimo pasto sulla terra (la zuppa è uno di quei cibi difficili da mangiare in modo educato).

Ma questo non è il caso dell’etichetta giapponese. In effetti, è consigliabile sollevare la ciotola piena di miso alla bocca, usando il cucchiaio con l’altra mano per raccoglierne la bontà.

Gli chef ritengono che il rumore sia un segno di soddisfazione, quindi non stupitevi se sentite questo tipo di rumore nel ristorante! E sentiti libero di farlo anche tu.

Non bere mai da solo

Il sakè e la birra scorre a fiumi nei ristoranti giapponesi, come sicuramente ogni amante del sushi sa. Ma fai attenzione a non bere da solo.

Le regole prevedono che devi bere almeno in compagnia di un altro soggetto, al fine di fare un brindisi, o semplicemente dire kanpai, che significa “applausi” in giapponese.

Dopo aver alzato il bicchiere, restituisci il kanpai e poi bevi (ma sempre con moderazione.

Non strofinare le bacchette

Spesso tendi a strappare le tue bacchette di legno usa e getta dalla loro confezione di carta per poi strofinarle, al fine di sbarazzarti delle schegge?

Il problema legato a questo comportamento è che è considerato un insulto. È come se dicessi al ristorante che pensi che le bacchette siano di scarsa qualità. Se trovi una scheggia nel legno, però, chiedi un nuovo paio di bacchette.

Non mettere mai le bacchette dritte nel tuo riso

A volte semplicemente non sai cosa fare con le tue posate e lo stesso si può dire delle bacchette.

Sei così preso solo a goderti il cibo, che quando è il momento di fare una pausa, vuoi solo mettere i bastoncini nella ciotola di riso e riprendere fiato.

Ma non farlo! Le bacchette stabili in piedi in una ciotola di riso sono legate alla morte, in quanto – durante i funerali in Giappone, una ciotola di riso con le bacchette diritte viene posta davanti alla bara del defunto. Invece, metti le bacchette insieme di fronte a te, parallelamente al bordo del tavolo.

Non passare il cibo con le bacchette

Nella nostra cultura, la manipolazione del cibo è spesso disapprovata, a meno che, ad esempio, non si tratti di un hamburger, di una patatina fritta, di un’ala di pollo o di un altro tipo di finger food.

Ma solo perché hai le bacchette non significa che funzionino come una forchetta. Passare il cibo usando le bacchette è disapprovato perché ricorda ai giapponesi il rituale di passare le ossa cremate tra le bacchette durante un funerale. Per condividere qualche boccone, mettili su un piccolo piatto e passa il piatto.

Mangia nell’ordine ‘corretto’

Probabilmente non sapevi che c’è un ordine raccomandato per mangiare sushi.

Ti consigliamo di iniziare con il pesce bianco e il pesce più leggero e seguire con i cibi più ricchi e più grassi.