Sai chi è Debora Villa? Dalla perdita del bambino al ricovero per...

Conosci davvero Debora Villa, nota attrice comica di Camera Cafè e Zelig? ripercorriamo la sua carriera e vita privata.

Divertente ed ironica, la comica ha fatto ridere milioni di telespettatori, ma la vita non è stata sempre così buona con lei: scopriamo cosa è successo.

Debora Villa: carriera

La nota comica e attrice, Debora Villa nasce a Pioltello, in Lombardia, il 13 aprile 1969.

Non sappiamo molto della sua infanzia, ma in passato rivelò che sin da bambina voleva entrare nel mondo dello spettacolo.

Infatti dopo aver terminato la scuola dell’obbligo, studia recitazione nella scuola di teatro Quelli di Grock di Milano e contemporaneamente si concentra sulla danza e il canto.

La sua grande passione è il teatro, infatti inizia a muovere i primi passi proprio lì.

Nel 1991 esordisce con Itaca Itaca, successivamente si dedicherà ad altri spettacoli come Le Mosche, Le ali della libertà e Tristano e Isolde.

I suoi sogni diventano pian piano realtà e nel 1997 fonda la scuola di teatro a Saronno, dove insegna recitazione tutt’oggi.

Ma la vera svolta arriva nel 2003, grazie alla sua interpretazione in Patti in Camera Cafè.

Un personaggio storico che ha fatto ridere milioni di persone.

Si tratta di una segretaria molto sfortunata che con le sue disgrazie riesce a strappare un sorriso a chi la ascolta.

Contemporaneamente partecipa a Zelig e la sua esperienza nel noto programma comico dura molti anni.

Poi sale sul palco di Colorado, e infine lavora per Il Cosmo sul Comò di Aldo, Giovanni e Giacomo, dove ottiene un gran successo.

Ha lavorato anche in altri diversi film tra cui: Tutta colpa della musica, Matrimonio al Sud e Un Natale al Sud.

Il dramma di Debora Villa

L’attrice tiene molto alla sua privacy, ma sappiamo che nel 2005 si è sposata con Mirko Donno.

Un amore che li ha legati diversi anni, dopo il matrimonio è nata la piccola Lisa.

Purtroppo i due hanno divorziato e insieme hanno affrontato anche un tragico dramma che Debora ha raccontato in un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo:

“Rimango in dolce attesa, ma la prima volta non va bene. È stato un durissimo colpo”

La perdita di un bambino l’ha segnata duramente, non è stato un periodo semplice per lei, infatti si è fatta aiutare da un professionista per superare questo shock.

Al momento non è sposata ma ha un compagno di nome Cesare e i due sono follemente innamorati.

Non tutti sanno che però pochi mesi fa, Debora ha avuto un terribile incidente durante le feste pasquali.

Lo ha svelato sul suo profilo Instagram, dove ha raccontato di essere stata ricoverata in ospedale per via di un’allergia legata a un’intossicazione alimentare.

Per fortuna Debora ora sta bene e non ha riportato conseguenze gravi, infatti ha rassicurato i fan dicendo:

“Intossicata ma viva”.

Un pessimo episodio, che ora ricorda con il sorriso; Debora Villa oltre ad essere una grande comica è una donna davvero forte.

