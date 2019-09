Safer Internet day 2019 ovvero una grande emozione per tutti gli studenti di Milano che imparano a gestire il Web, eliminando le fake news

Safer Internet day 2019 ovvero l’occasione per avvicinare gli studenti al mondo del web in maniera corretta, scovando le fake news e imparando come navigare.

Le fake news

Social network e internet non sono solo pericolosi per i ragazzini ma anche per gli adulti, con la diffusione di fake news che arrivano da ogni parte del Mondo che confondono la realtà.

Un tema delicato e sensibile, non sempre facile da affrontare ma oggetto di discussione tra gli studenti per imparare al meglio ad utilizzare questo magico strumento che è il web e valutare tutti i suoi aspetti più interessanti.

La giornata mondiale della sicurezza sul web è stata un evento unico proprio per sensibilizzare i più giovani, verso questo discorso da non sottovalutare – nell’era dove il Web è oramai più importante del pane.

Gli studenti premiati a Milano

53 studenti sono stati premiati in questa giornata mondiale per la sicurezza, promossa dalla Commissione Europea. I ragazzi sono arrivati da Roma – Lecce – Paderno Dugnano e hanno partecipato ad un contest denominato Internet: opportunità e rischi.

Un progetto importante dove si chiedeva a diversi istituti di creare un video per spiegare tutti i rischi della rete per gli studenti ma anche le potenzialità di un mezzo così evoluto.

La cerimonia di consegna del premio è avvenuta agli Sky Accademy Studios di Milano Rogoredo – un contesto scelto appositamente in quanto oggetto di progetto di sostenibilità dedicato proprio alle scuole.

I giovani hanno quindi imparato a riconoscere le notizie false, i tranelli del Web e come difendersi mentre navigano – sfruttando al meglio le risorse che questo secondo mondo mette a disposizione.

Una iniziativa che ha portato gli studenti ad interagire, giocare e divertirsi tra loro – imparando.