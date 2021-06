Dopo la rottura con il rapper Tony Effe, la celebre modella friulana è ritornata a sorridere grazie ad un altro volto della musica emergente, il rapper Sacky.

A diffondere per primo il gossip, il settimanale Chi, il quale di recente li ha paparazzati insieme mentre abbracciati si godono un buon kebab al di fuori di un chioschetto.

A confermare la notizia sono state poi le Stories di Taylor Mega sui social, con la quale ha ben 8 anni di differenza.

Ma ora scopriamo tutto sull’uomo che le ha ridonato il sorriso dopo la sua ultima delusione sentimentale.

Classe 2001 e nato a Milano, Sacky pseudonimo di Sami Abou El Hassan, ha origini per metà marocchine e metà egiziane.

Secondo quanto rivelato dalle fonti sul web, il 20enne milanese, ha trascorso un’adolescenza molto difficile, essendo stato arrestato e rinchiuso in un carcere minorile per diverso tempo.

Il rapper infatti, ha scontato la sua pena, per il reato di estorsione ai danni di uomo cinese:

”io rapinavo per comprarmi le belle cose. Oggi ho desideri diversi. Se avessi soldi in tasca aiuterei la mia famiglia”

ha rivelato l’artista in una recente intervista.

Durante il suo percorso rieducativo, è riuscito, fortunatamente, grazie all’aiuto di Don Claudio Burgio e dell‘Associazione Kyros di riscoprirsi e ritrovare la giusta strada da percorrere nella piena legalità.

A ridonargli la speranza, e la voglia di rimettersi in gioco abbandonando quel passato pesante e doloroso, è stata la proprio la musica si cui è stato sempre stato un grande appassionato:

”c’è chi crede che incidere canzoni rap di successo sia un gioco facile, come fare le rapine. Beh non lo è. A me la musica insegna la costanza e la fatica”