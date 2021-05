Sabrina Salerno da infarto, senza vestiti sotto la giacca: lo scatto bollente infiamma i social

Sogno proibito di tanti, la celebre icona degli anni ’80, ha mandato in tilt i social con una nuova foto dalle sfumature bollenti: ‘E le ventenni mute’.

Sabrina Salerno è una delle cantanti e showgirl più amate e apprezzate del panorama dello spettacolo italiano.

Molto attiva sui social è seguita da oltre 855mila followers con i quali ama condividere la sua quotidianità con un pizzico di ironia.

Bellissima e dalle curve mozzafiato, la 53enne genovese, poche ore fa ha mandato in visibilio i suoi fan pubblicando uno scatto davvero particolare.

Sabrina Salerno ‘senza vestiti’ sotto la giacca

Un dolcissimo e bollente risveglio per i fan dell’amatissima cantante, i quali hanno apprezzato non poco il suo ultimo scatto pubblicato sui social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Sabrina Salerno oltre ad incantare i suoi followers, ha voluto ironizzare sul meteo incerto e ballerino di questi giorni, e i suoi repentini sbalzi di temperatura.

Così ha deciso di mostrarsi con in dosso un piumino rosso. E sotto il piumino rosso?

Niente vestiti, ma un bikini striminzito che mette in evidenza le sue forme sinuose, in particolare il suo decollète che sembra esplodere dal triangolino del costume.

La foto da infarto fa il boom di like

La foto ha conquistato così in pochissime ore oltre 56mila like, e migliaia di commenti, attraverso i cui i followers hanno voluto mettere in evidenza la bellezza intramontabile di Sabrina Salerno, la quale ama spesso stuzzicare i suoi fan con questi scatti dai toni sensuali e pare, ‘che abbia fatto un patto con Lucifero’, scrivono alcuni seguaci ‘per essere sempre così splendida’:

‘E le ventenni mute’

e e ancora:

‘Il tuo sguardo mi lascia sempre senza respiro’

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Un foto che ha lasciato tutti davvero senza fiato!