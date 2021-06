Sabrina Salerno turista per l’Italia: la scollatura è illegale

In una giornata di sole Sabrina Salerno ha mostrato tutta la sua bellezza rivelando una scollatura da urlo.

Sono finalmente tornati i turisti in Italia. Grazie all’arrivo del Green Pass, infatti, anche il settore del turismo sembra essere tornato alla normalità permettendo ai suoi possessori di viaggiare. Tra i numerosi turisti di questo periodo, inoltre, spicca qualcuno in particolare, Sabrina Salerno.

Sabrina Salerno annunciò già prima di giugno che avrebbe passato le vacanze in Italia

Ovviamente non siamo ai livelli di due anni fa ma questo primo passo è sicuramente importante per quanto concerne il settore dei viaggi. Tornando a parlare di Sabrina Salerno, quest’ultima è stata di parola, già alcune settimane fa, infatti, promise di trascorrere le proprie vacanze in Italia.

Il motivo di tale scelta, stando alle parole della modella, è quello di aiutare nella rinascita del Paese tramite i suoi scatti a dir poco bollenti, i quali saranno conditi dai migliori paesaggi che il “bel paese” ha da offrire.

Alcune foto hanno lasciato senza fiato i follower della Salerno

Durante le ultime foto abbiamo visto la Salerno spostarsi tra il Friuli-Venezia Giulia, il Veneto e la Liguria senza fermarsi un istante. Non solo bei paesaggi ovviamente, anche la stessa Salerno risulta una gran bella presenza con spesso la sua scollatura a cattura l’attenzione dei follower.

Tra le foto di maggiore successo sicuramente spicca quella scatta a bordo di una gondola che ha infiammato gli animi dei suoi fan. In conclusione davvero un ottima iniziativa da parte dell’influencer che contribuirà sicuramente alla riscoperta del turismo nel nostro paese, il quale è chiamato a ripartire dopo questi due anni condizionati dal covid- 19.

