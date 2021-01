Sabrina Salerno a pancia in giù schiaccia le curve: la foto bollente

La bellissima attrice, Sabrina Salerno, riesce ancora a conquistare i suoi fan con delle foto in cui le sue curve inossidabili fanno il carico di like.

Non ha proprio nulla da invidiare alle colleghe più giovani Sabrina Salerno: con i suoi ultimi scatti l’attrice ha dimostrato di avere ancora un corpo desiderabile.



Sui social anche Sabrina riesce a conquistare il posto che merita tra influencer giovanissime.

Sabrina Salerno si sdraia sul letto e fa aprire la scollatura

Era ed è un sex symbol Sabrina Salerno: con le sue ultime foto postate sul seguitissimo profilo instagram non si può che confermare la sua incredibile sensualità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)



In questi tempi di crisi, in politica e nella società in generale, Sabrina prova a puntare sul senso patriottico giocando con il tricolore.

I fan sembrano aver gradito tantissimo la sua condivisione. Difficile restare indifferenti di fronte ad uno spettacolo come quello che ha messo in mostra sui social.

Sabrina, infatti, appare con il suo lato A in primo piano lasciando allibiti tutti.

La didascalia del suo ultimo post?

“Se ci prendiamo cura dei momenti, gli anni si prenderanno cura di se stessi. (Maria Edgeworth) ❤️”.

Parole profonde che sicuramente daranno sostegno agli italiani che si sono lasciati sconfortare da questi scombussolamenti.

Sabrina lancia messaggi positivi ali italiani che la seguono

La Salerno mira a restare uniti: l’attrice e cantante sprona tutti a darsi una mano in un momento in cui si viene privati del bene più grande, la libertà.

In realtà, il messaggio di Sabrina non è fine solo alla pandemia e alle conseguenze nefaste che ha portato nella società ma è un messaggio generico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)



Sabrina si è mostrata sui social con la mascherina tricolore sulla bocca, un senso patriottico, il suo, decisamente oscurato dalle enormi curve schiacciante nella provocante posa a pancia in giù.