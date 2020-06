La maglia bagnata diventa trasparente ‘Non ha il reggiseno’: Sabrina Salerno provocante manda in tilt il web

Sabrina Salerno, la maglietta bagnata lascia poco spazio all’immaginazione. Il décolleté in trasparenza manda in tilt la rete.

Una delle artiste più amate del panorama musicale internazionale è, senza alcun dubbio, Sabrina Salerno. Oltre ad essere una cantante, è una brillante attrice, showgirl e mamma. Sul web è una vera star e il suo account Instagram vanta oltre 524 mila follower che non si perdono mai un suo scatto. Non molte ore fa, ha condiviso un nuovo scatto che ha mandato in visibilio il popolo del web. Il motivo è semplice: inossa una maglietta bagnata che mette ben in mostra il suo prosperoso décolleté.

Sabrina Salerno da censura su Instagram

Di recente, Sabrina Salerno è stata ospite nel salotto televisivo di Pierluigi Diaco e si è raccontata a cuore aperto, dal boom negli anni 80 all’ultima apparizione al Festival di Sanremo. In particolare, l’artista ha parlato del suo tormentato rapporto con il padre:

“Mio padre non mi ha mai accettato, per lui ero stata un incidente. Mi ha rifiutato tantissime volte, persone così rovinano la vita. Ho preteso di fare il test del Dna, perché lui continuava a dire che non ero sua figlia. Anche se ero la sua fotocopia”.

Solo lo scorso anno i due sono riusciti a ricucire il rapporto ma dopo poco è venuto a mancare (continua dopo il post).

La cantante è molto attiva anche sui social dove non perde mai l’occasione di stupire i suoi fan e anche questa volta ci è riuscita pienamente.

Maglietta bagnata e décolleté in primo piano

Sabrina Salerno ha superato a pieni voti la prova costume 2020. La cantante ha condiviso su IG uno scatto che la ritrae a bordo piscina nella più classica delle pose: primo piano con la maglietta bagnata. Il gioco di trasparenze lascia ben poco all’immaginazione:

