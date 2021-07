L’estate 2021 è davvero bollente, ma ad alzare le temperature ci pensa Sabrina Salerno, con una serie di scatti piccanti in piscina.

La 53enne ha pubblicato alcune foto nelle quali mostra il suo fisico perfetto che fa invidia alle ventenni.

Il bikini fa fatica a contenere il seno e il lato b scolpiti dopo tanto allenamento.

La showgirl infatti, si tiene sempre in perfetta forma e non perde mai l’occasione per lasciare i suoi follower a bocca aperta.

Sabrina Salerno in vacanza

Chi la segue lo sa, Sabrina Salerno ama follemente l’Italia, per questo ha deciso di trascorrere tutta l’estate rimanendo nel nostro Paese.

E’ stata una bellissima notizia per i suoi fan italiani, che sperano di incontrarla per ammirare la sua bellezza dal vivo.

Attualmente si sta rilassando nei pressi di Caorle (Venezia), lei adora il Veneto e ci va di frequente.

Ma non è finita qui, perché poco fa ha pubblicato a sorpresa alcune foto che hanno lasciato tutti a bocca aperta.

Sabrina Salerno, lo scatto bollente in piscina – Foto

Non sono delle semplici foto, ma delle vere opere d’arte.

La showgirl di origini genovesi, ha incantato tutti con una serie di scatti dove mostra tutti i suoi lati in piscina.

Il preferito dei suoi fan è proprio il b, che lo mostra nella seconda foto.

Ha sfoggiato un micro costume che le sta benissimo ma è davvero molto aderente, per cui non c’è molto spazio per l’immaginazione.

Sabrina ha scattato le immagini, prima che iniziasse il match tra Belgio – Italia.

Da quanto è emerso dal suo profilo Instagram, lei come tutti gli italiani, sta seguendo appassionatamente gli Europei 2020.

Infatti nella didascalia del post, non ha voluto scrivere nulla, ma solo inserire tre bandiere italiane.

Non sono mancati i commenti riferiti sia alla sua bellezza che alla partita “Sei come l’Italia, tanta roba!”, “Sabrina portaci in finale”, “Grandi gli azzurri e anche la nostra Sabrina Salerno, orgoglio italiano.”

I fan sono davvero impazziti per lei, chissà con cosa ci sorprenderà prossimamente.

