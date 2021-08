Sabrina Salerno in piscina, il costume attillato fa fatica a contenere il...

La celebre cantante genovese in piscina è più seducente che mai, non rinuncia mai a sfoggiare il suo corpo esplosivo in bikini: con uno sguardo ammalia chiunque.

Sabrina Salerno non smette di infiammare i social network con scatti in costume da infarto: l’ultima foto che ha condiviso è davvero fantastica.

Sabrina Salerno, una bellezza disarmante

Anche questa volta, Sabrina Salerno, ha incantato il web con la sua assurda bellezza e sensualità.

Sul suo profilo Instagram, possiamo notare le numerose foto super sensuali che ha pubblicato.

Ogni volta, i suoi follower vanno in tilt appena vedono i suoi scatti e non c’è da meravigliarsi dato che lei è veramente stupenda.

Foto e pose super hot che mettono in risalto il suo corpo pazzesco, anche l’ultimo post pubblicato nella serata di ieri ha fatto girare la testa ai suoi seguaci, vediamolo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Sabrina Salerno, è irresistibile immersa nella piscina – FOTO

La celebre cantante genovese, in bikini ha sfoggiato un lato A davvero esplosivo in piscina.

Con il suo sguardo penetrante, la sua bellezza e le sue curve da sogno Sabrina Salerno ha fatto girare la testa a tutti, è davvero una meraviglia.

Lei fa un bagno in piscina e il sole la bacia completamente.

Ma l’occhio dei fan cade soprattutto lì, sul suo décolleté mozzafiato che è sempre in bella mostra, dato che il bikini che indossa è davvero scollato e a stento lo riesce a contenere.

Il post è stato davvero molto apprezzato, infatti in pochissimo tempo ha ottenuto più di 45 mila like e oltre 700 commenti, anche questa volta ha fatto colpo, come sempre d’altronde.

Leggi anche –> Sabrina Salerno in bilico proprio lì: lo scatto in bikini è troppo bollente – Foto