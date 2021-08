Sabrina Salerno in modalità bikini fa sognare il web: curve esplosive da...

Anche questa volta, la famosissima cantante genovese, ha deciso di lasciare tutti a bocca aperta con le sue curve da sogno: il post è davvero bollente.

Sabrina Salerno non rinuncia mai a sfoggiare il suo corpo da sogno in bikini: sguardo seducente e corpo mozzafiato rendono lo scatto da bollino rosso.

Sabrina Salerno, più sensuale che mai!

Nelle scorse ore, la Salerno ha lasciato i suoi tantissimi fan senza fiato con una serie di foto che ha pubblicato sul suo seguitissimo profilo Instagram.

La showgirl possiede quasi un milione di follower, che sono sempre pronti a seguirla in tutto ciò che fa.

Sui social si mostra sempre in perfetta forma e ogni volta i suoi fan impazziscono.

Ancora una volta ha catturato piacevolmente l’attenzione dei suoi seguaci.

Lo sguardo seducente e il mare cristallino sono uno spettacolo, ma l’attenzione dei follower è andata sulle sue curve formidabili e sul suo prosperoso décolleté.

Vediamo il suo ultimo post, dove sfoggia tutta la sua bellezza.

Sabrina Salerno, la foto in modalità bikini infiamma il web

E’ impossibile che passi inosservata agli occhi dei suoi tantissimi e affezionati fan.

Negli scatti l’incantevole showgirl si trova in riva al mare in bikini, dove si mostra in perfetta forma con un costume che riesce a malapena a contenere il suo décolleté.

Inutile dire che le sensuali e piccanti foto hanno fatto perdere completamente la testa ai suoi tantissimi fan.

Anche il suo penetrante e seducente sguardo ha ammaliato il web, Sabrina Salerno è davvero un sogno ad occhi aperti.



In tanti l’hanno riempita di complimenti e di like, infatti, il post ha raggiunto in pochissimo tempo più di 68 mila mi piace e oltre 1600 commenti.

Leggi anche –> Sabrina Salerno in piscina, il costume attillato fa fatica a contenere il décolleté: lo scatto bollente