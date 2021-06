Sabrina Salerno in mezzo al mare sembra una sirena: “Un oceano di...

Sabrina Salerno è una vera amante dell’estate, lo ha dimostrato nel suo ultimo post: la foto è davvero bollente. – FOTO

La nota cantante non rinuncia mai a stupire i suoi fan con degli scatti super sensuali, stavolta però ha davvero esagerato.

Sabrina Salerno è una bomba sexy!

Chi la segue sul suo profilo da quasi un milione di follower, sa che lei ama l’estate.

In questo ultimo periodo sta facendo impazzire il web con degli scatti a dir poco da urlo, anche se quest’anno sarà diversa per via della pandemia.

Nonostante le aperture, Sabrina ha scelto di trascorrere l’estate completamente in Italia.

Lei ama follemente il nostro Paese, per questo insieme alla sua dolce metà si sta rilassando nelle meravigliose spiagge italiane.

Una scelta saggia, dato che a causa del virus, il turismo italiano ha molto sofferto.

L’estate è arrivata e la Salerno non perde mai l’occasione per incantare i suoi amati follower con dei micro bikini che mettono in risalto le sue forme a dir poco sensuali.

Il suo prosperoso décolleté è sempre in bella vista e i fan non possono non amarla.

Sabrina Salerno “Un oceano di splendore”

Come tutti saprete, lei è sempre più social e non ha nulla da invidiare alle altre influencer.

I suoi post raggiungono migliaia di like e apprezzamenti, proprio come l’ultima immagine che ha condiviso.

Ogni giorno il web impazzisce per le foto che pubblica quotidianamente la showgirl.

Attualmente Sabrina si trova a Baia Blu Beach, per rilassarsi e godersi lo splendido mare.

Si può notare che è molto abbronzata ed è sempre più in forma, dato che allena sempre il suo fantastico corpo.

Una vera bomba sexy con una bellezza che lascia tutti senza parole.

Poco fa ha pubblicato ben 8 scatti, dove si mostra in mezzo al mare, proprio come una sirena.

Non sono mancati i commenti del tipo “Sei meravigliosa”, “In bikini sei un oceano di splendore”, “Che fisico notevole”.

Sabrina è davvero meravigliosa, poi con questo micro costume colore verde-nero è ancora più sensuale.

