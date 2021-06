La merenda di Sabrina Salerno si trasforma in un momento super piccante. – FOTO

La nota cantante è irresistibile, soprattutto quando condivide degli scatti a dir poco mozzafiato.

Sabrina Salerno, una bellezza stratosferica

Dopo il duro periodo che il nostro Paese ha trascorso per via della pandemia, Sabrina Salerno ha scelto di passare l’estate completamente in Italia.

Anche se l’estate 2021 è totalmente diversa da quelle precedente, dove c’erano molte più restrizioni e si poteva viaggiare di meno.

In questi giorni si è presa una pausa dalla sua vita frenetica ed è andata in vacanza al mare nella sua amata Liguria.

Non vuole proprio saperne di vedere altri mari, altri luoghi, altre spiagge.

I suoi follower sono perfettamente d’accordo con lei e ogni volta rimangono sempre incanti dal suo décolleté sempre in bella vista, come anche nell’ultimo post che ha condiviso poco fa.

Sabrina Salerno, una merenda davvero rinfrescante…ma allo stesso tempo bollente!

Lei si dice essere addirittura innamorata dell’estate.

Un amore che condivide spesso con i suoi fan che non aspettano altro di ammirarla in qualche micro bikini.

Infatti già da ben oltre due settimane sta postando soltanto scatti molto sensuali, rigorosamente in costume.

Nell’ultimo post che ha pubblicato, ci sono una serie di foto a dir poco mozzafiato, dove si vede Sabrina con uno sguardo magnetico che ipnotizza chiunque la guardi.

La Salerno stavolta non si trova al mare, ma in mezzo alla natura con un bikini nero davvero molto aderente che lascia poco spazio all’immaginazione.

Nella seconda foto si vede lei che gusta un buon gelato, rendendo la merenda non solo rinfrescante ma anche bollente.

Non sono mancati i commenti del tipo “Non esiste spettacolo migliore”, “Sei meravigliosa”, “La perfezione sei tu”.

Insomma, tantissimi apprezzamenti che dimostrano che anche stavolta Sabrina ha davvero fatto colpo.

