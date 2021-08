Il giovane e bellissimo figlio Sabrina Salerno si chiama Luca Maria Monti. La foto con sua mamma sta già facendo strage di cuori, vediamola.

Il web è impazzito per il bellissimo e altissimo figlio della showgirl genovese.

Sabrina Salerno, chi è il figlio Luca Maria Monti

Come tutti sappiamo, Sabrina Salerno non ama stare al centro dei gossip, per questo mantiene sempre la sua vita privata fuori dai riflettori.

Nonostante la clamorosa popolarità, lei è riuscita a costruire una famiglia con amore, tranquillità e soprattutto con serenità.

Dall’amore con suo marito Enrico Monti, celebre imprenditore veneto, ha dato alla luce nel 2004 Luca Monti.

Il ragazzo ha 17 anni, ma ha già fatto impazzire il web per la clamorosa somiglianza con sua madre e per la sua bellezza.

Vediamo la foto di Sabrina Salerno insieme a Luca, che ha pubblicato.

Sabrina Salerno insieme a suo figlio Luca

Sabrina è molto attiva si social e sul suo profilo Instagram ha quasi 1 milione di followers, non ha proprio nulla da invidiare alle altre influencer.

I suoi post diventano sempre virali, soprattutto quando sfoggia le sue forme mozzafiato.

Ma l’ultimo scatto, è molto diverso da quelli che pubblica di solito.

Nell’immagine pubblicata sul profilo Instagram della cantante genovese, c’è lei insieme all’amato figlio Luca e da come possiamo vedere già all’età di 17 anni mostra un’evidente somiglianza con la madre, con le sue labbra carnose e i suoi occhi intensi.

Lei è una mamma super orgogliosa e si evince l’autenticità della celebre Sabrina Salerno, tanto che i commenti sotto la foto sono tutti positivi.

Il post ha raggiunto davvero tantissimi like e commenti, come sempre d’altronde.

Leggi anche –> Sabrina Salerno in piscina, il costume attillato fa fatica a contenere il décolleté: lo scatto bollente