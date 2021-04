Hai mai visto la casa di Sabrina Salerno? Ecco dove vive: una residenza da sogno

Abbiamo scoperto dove si trova la casa dell’icona sexy e musicale anni ’80, amatissima lo scorso secolo e ancora oggi.

Tutti si chiedono dove vive Sabrina Salerno. Dopo attente ricerche, siamo riusciti a scovare il posto segreto in cui si è rifugiata negli ultimi anni.

Per sfuggire dai riflettori, Sabrina Salerno si è trasferita in una località per nulla nota, governata dalla tranquillità più assoluta, ecco quale!

Dove vive Sabrina Salerno

In molti si chiedono in quale zona d’Italia viva la bellissima e talentuosa Sabrina Salerno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Abbiamo scoperto che la donna viva da tempo a Mogliano Veneto, un minuscolo comune della provincia di Treviso.

Assieme a lei, si è trasferito anche il marito Enrico Monti, con il quale sta insieme ormai da ben 25 anni.

I due sono affiatatissimi e starebbero sempre insieme. Hanno scelto di andare a vivere in un luogo non molto conosciuto, lontano dai riflettori, dove regnano pace e tranquillità.

Ecco la sua casa lussuosissima

Sabrina Salerno è amatissima dal pubblico italiano e non solo, sia per le sue canzoni rimaste iconiche che per la sua fisicità prorompente, che accende gli animi soprattutto dei maschietti.

In tanti si chiedono dove viva! Alcuni fan lo hanno scoperto e hanno provato a raggiungerla, ma la donna riesce sempre a sfuggire e a mantenere il riserbo sulla sua vita privata.

Non è però sfuggita ai nostri occhi indiscreti, visto che abbiamo scoperto dove si trova la sua casa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

La casa di Sabrina Salerno è davvero lussuosissima. Gli interni sono molto curati e la residenza è circondata da un giardino bellissimo.

Siamo sicuri che l’abitazione valga moltissimo e che sia anche il frutto dei guadagni, derivati dalla sua attività di showgirl e cantante!