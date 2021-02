L’icona anni ’80 sembra sempre identica a come quando era giovane. In realtà è cambiata completamente e queste foto lo dimostrano.

Conosciamo tutti la bellissima e talentuosa Sabrina Salerno, vera e propria icona sexy negli anni ’80.

La donna ha scalato tutte le classifiche discografiche nazionali e non solo con il genere dell’Italo disco.

La Salerno ha suscitato profondo interesse anche per le sue misure da pin-up, che la rendono ancora oggi una delle donne più desiderate del Paese.

Ora ha 52 anni e, nonostante sembri sempre uguale, è cambiata molto rispetto a com’era quando aveva soltanto 20 anni. Rinfreschiamoci la memoria.

Sabrina Salerno, una vera icona di sensualità

Sabrina Salerno è una delle donne più stimate e apprezzate dello spettacolo italiano.

Lo scorso anno, abbiamo avuto modo di ammirarla in una delle serate del Festival di Sanremo 2020 condotto da Amadeus, mentre di recente è apparsa in Ti Sento, il programma condotto da Pierluigi Diaco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Ora ha 52 anni, ma la sua bellezza è rimasta davvero invariata. Nonostante ciò, non possiamo negare che sia molto cambiata rispetto al passato.

L’incredibile trasformazione di Sabrina Salerno

Sabrina Salerno ha esordito in televisione nel 1984 nel programma W le donne, condotto da Amanda Lear e Andrea Giordana.

Come cantante, invece, ha debuttato nel 1986 con il brano Sexy Girl, che riscosse un grandissimo successo non solo in Italia, ma anche in Germania, Australia e in altri paesi europei.

Nello stesso tempo, partecipa come cantante e showgirl in varietà di Canale 5 come Grand Hotel e SandraRaimondo Show con Sandra Mondaini e Raimondo Vianello.

Alla fine degli anni ’80, ha avuto una relazione con l’attore Pierre Cosso, mentre negli anni ’90 con Enrico Monti.

Dalla loro relazione è nato Luca Maria Molti, che è il vero amore della sua vita.