Sabrina Salerno in bikini fa impazzire i fan: le curve sbrodolano fuori

La sua bellezza non è forgiata dal tempo e, all’età di 52 anni, si mostra più sensuale che mai: l’ultimo scatto è da bollino rosso!

Sabrina Salerno torna ad incantare il mondo dei social con uno scatto da capogiro che mette sempre più in risalto la sensualità e le sue sinuose curve.

Sul suo account Instagram, l’artista ha condiviso uno scatto che ha, in pochi secondi, fatto il pieno di like. Il motivo è piuttosto semplice: è riuscita ad innalzare la temperatura social con indosso un mini bikini che lascia poco spazio all’immaginazione dei follower.

Sabrina Salerno, bellezza senza tempo

Raggiunge la notorietà negli anni ’80 come cantante di genere Italo disco. Sabrina Salerno è riuscita a conquistare un’ampia fetta di pubblico non solo per il suo talento ma anche grazie alla sua disarmane bellezza e le sue curve da pin-up. Ha proseguito la sua carriera incidendo molti album e prendendo parte ad una serie di spettacoli e film di grande successo.

Oggi la sua popolarità si è spostata sul web. Il suo account Instagram, infatti, vanta un cospicuo numero di follower sempre pronti ad apprezzare ogni suo singolo post. Di recente, la cantante ha condiviso una nuova foto che non è passata inosservata, popolo del web in delirio.

Il costume è striminzito, curve in primo piano

Non sbaglia mai un colpo e, anche questa volta, Sabrina Salerno ha lasciato tutti a bocca aperta. Sul suo account IG, è apparso uno scatto in cui si mostra in tutta la sua bellezza.

Indossa un costume striminzito che risalta perfettamente le sue forme da urlo!

Il tempo per lei sembra non passare mai e, a 52 anni, è più sensuale che mai.