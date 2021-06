Poco fa la bellissima Sabrina Salerno ha infuocato il web con il suo ultimo scatto bollente: è da censura, vediamolo.

La bellissima showgirl e cantante non perde mai l’occasione per stupire i suoi follower con il suo prosperoso décolleté in bella mostra.

Sabrina Salerno, sempre più sexy

Ormai Sabrina è una vera influncer, quasi ogni giorno nel suo profilo Instagram ci regala tantissime emozioni con i suoi scatti super sensuali.

In questi ultimi giorni ha dichiarato di voler trascorrere le sue vacanze in Italia e così ha fatto.

La Salerno insieme a suo marito, Enrico Monti, ha preso una pausa dalla sua vita frenetica.

La cantante della celebre canzone “Siamo Donne” vive a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso.

Nei suoi ultimi post ha utilizzato spesso l’hashtag #restoinitalia e #madeinitaly, invogliando tutti i follower a rimanere nel nostro Paese.

Infatti, due giorni fa è stata a Venezia e ha immortalato la sua breve vacanza con degli scatti davvero sensuali.

Ma poche ore fa ha condiviso su Instagram una foto super bollente che ha lasciato i suoi fan senza parole, lo scatto è da infarto, vediamolo.

Sabrina Salerno, l’incidente sexy

In queste ultime ore Sabrina si sta rilassando nel suo amato mare ligure, lo ha fatto sapere con una foto super sensuale che ha pubblicato poco fa.

Nell’immagine la showgirl la vediamo prendere il sole e si mostra con un mini costume che lascia poco spazio all’immaginazione.

Il suo décolleté è in primo piano e non c’è bisogno dello zoom, infatti si vede un particolare ultra piccante che non è passato inosservato.

Per questo non sono mancati i commenti del tipo “Qui infrangerai migliaia di cuori”, “Accenno di…. seno destro”, “Sei passata dal gommista?”

Uno scatto che ha scatenato l’intero web, Sabrina ha fatto colpo anche oggi, ma stavolta ha proprio esagerato.

Leggi anche –> L’Isola dei Famosi, Massimiliano Rosolino fa infuriare il web: “E’ la brutta copia di…”