Sabrina Salerno, il bikini cede e fa sognare i suoi fan- FOTO

L’ultima foto pubblicata da Sabrina Salerno ha infiammato l’animo dei suoi fan mostrando un lato A che lascia poco all’immaginazione.

Un nuovo e meraviglioso scatto pubblicato da Sabrina Salerno ha lasciato senza parole i suoi moltissimi seguaci su Instagram. Nello specifico la modella ha raccontato la sua giornata al mare attraverso i predetti scatti.

Sabrina Salerno nell’ultimo periodo sta pubblicando scatti dello scorso anno

Dopo aver proposto alcuni panorami in giro per l’Italia, infatti, la Salerno ha deciso di concentrarsi sugli scatti di qualche anno fa tornando così “indietro nel tempo”. Proprio riguardo al passato, inoltre, Sabrina ha spiegato come non abbia rimpianti e non altererebbe nessuna sua decisione.

“Questi scatti sono del 2019 . Non mi cambierei con la ragazza di 30 anni fa per tutto l’oro del mondo. Oggi , nella mia pelle e nel mio corpo mi sento perfettamente a mio agio e sono più felice”.

Non solo, il post continua con la cantante che ha affermato di come si senta orgogliosa della sua età, essendo ancora in perfetta forma grazie ad una cura del corpo minuziosa. Una grande prova d’orgoglio per la Salerno che ha detto di aver finalmente “acquisito coscienza di se“.

La showgirl ha affermato di aver preso finalmente coscienza di se

Le foto, ovviamente, sono state accolte positivamente anche dai fan. Oltre al profondo significato, infatti, la foto mostrava la camicetta della Salerno completamente bagnata, lasciando così intravedere tutte le sue curve. Molti, infine, seguono la showgirl proprio per questi suoi scatti a dir poco hot che lasciano davvero poco spazio all’immaginazione.

