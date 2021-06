Già nei giorni scorsi ha cominciato a inondare il suo profilo con delle foto da capogiro, stavolta però Sabrina Salerno ha proprio esagerato.

Una delle showgirl italiane più sensuali di sempre, il suo sguardo magnetico ipnotizza.

L’estate di Sabrina Salerno

La showgirl e cantante genovese non perde mai l’occasione per lasciare i suoi follower a bocca aperta.

L’estate è arrivata e il sole cocente fa venire voglia di relax, di lasciarsi andare e di liberare i pensieri più profondi.

In questi giorni Sabrina si è rilassata in varie città d’Italia, tra cui alcuni posti fantastici in Liguria e a Venezia.

La sua vita frenetica la mette sempre a dura prova, ma è il momento di godersi il bel tempo e la Salerno ha sfoggiato dei bikini a dir poco sensuali.

La cantante è sempre più social, infatti il suo profilo Instagram è davvero molto seguito, ha ben 893 mila follower che la sostengono ogni giorno.

Pubblica ogni giorno degli scatti mozzafiato che lasciano ogni volta senza parole.

Quando sfoggia il suo corpo perfetto, i follower vanno subito KO, in meno di pochi secondi, vediamo il suo ultimo scatto.

Sabrina Salerno a Venezia

Sabrina non delude mai le aspettative! Il suo décolleté esplosivo è sempre in bella vista, a tutte le ore e in tutti gli scatti.

Lei ha visitato l’Italia intera e non rinuncia mai a scattare delle foto super provocanti.

La sua ultima foto è davvero stupenda, Sabrina si è mostrata con un look total black.

Ha sfoggiato una leggera giacca di pelle, una t-shirt abbinata a dei leggins neri.

Un outfit che ha fatto impazzire migliaia di persone, davvero mozzafiato.

La foto è stata scattato a Venezia, una delle sue città preferite.

In tantissimi hanno apprezzato l’immagine e non sono mancati i commenti del tipo “Fa sbandare i gondolieri”, “Sei una donna meravigliosa”, “Splendida come sempre”.

Anche stavolta Sabrina ha fatto colpo, come sempre d’altronde.

