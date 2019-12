Un posto al sole, Sabrina Paravicini il lungo post su Instagram commuove i suoi fan: «Il paradosso di dover essere molto forti per essere malati»

Una dura realtà quella da affrontare per la bravissima attrice Sabrina Paravicini, che purtroppo ad oggi si vede ancora coinvolta ad affrontare la sua malattia. Come in molti sanno infatti, l’attrice da un momento all’altro si è trovata ad affrontare la comparsa di un tumore inaspettato.

Sabrine e il tumore

La bellissima attrice lombarda di 49 anni,continua a raccontare tramite social la sua continua e dura lotta contro il tumore. La giovane infatti continua a raccontare poco alla volta la sua esperienza sui social, parlando dei progressi a cui quotidianamente deve sottoporsi e di come ogni giorno è un giorno importante per sconfiggere la malattia che l’ha colpita. La stessa infatti sui social spesso e volentieri posta foto e momenti felici della sua giornata, ma anche momenti molto difficili come quello postato qualche giorno fa:

«Stamattina avevo la TAC, poi la radioterapia e poi la visita dai chirurghi plastici. Mentre aspettavo sono andata a ritirare la mia cartella clinica con l’esame istologico» «Arrivo in ospedale alle 8.30. Sono a digiuno. Non posso mangiare per fare l’esame. Ieri sera ho fatto fatica ad addormentarmi, ero nervosa, ero un po’ preoccupata, l’ultima (e anche la prima) volta che ho fatto la TAC quando mi hanno infilato l’agocannula mi sono messa a piangere per dieci minuti, mi spingeva da sotto nell’incavo del braccio e non ero riuscita a reggere all’ansia»

racconta Sabrina continuando a raccontare la paura per l’agopuntura.

Sabrina il racconto drammatico sui social

La bravissima attrice infatti ha parlato quasi in lacrime la brutta esperienza che quasi sempre deve affrontare per combattere il tumore. Un esperienza che ha voluto condividere con i suoi fan per avere anche un po di conforto, ma sopratutto per dare sostegno anche a chi come lei ogni giorno è costretto a subire queste “torture” per combattere la malattia.

“Entro nella stanza, mi sdraio». Il medico spiega a Sabrina Paravicini che sentirà un forte bruciore alla gola, ed è così: «Partiamo. Ecco, il caldo alla gola, brucia anche all’inguine pochi minuti e finisce. Arriva Roberto e mi dice che mi stacca la flebo del mezzo di contrasto perchè ora faremo la parte del cranio».

Conclude Sabrina commuovendo il mondo del web con il suo racconto.

L’attrice proprio pochi giorni fa ha voluto mostrare ai fan i segni della radioterapia. Il video non ha lasciato indifferenti: