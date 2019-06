Un medico in famiglia, l’attrice ha il cancro: insultata ‘Si faccia avvelenare dalla chemio’

View this post on Instagram

COMPAGNI DI CHEMIO Ieri ho aspettato due ore e mezza nella sala d'attesa, erano arrivati i miei farmaci dalla farmacia centrale, ma non c'era una poltrona libera. Così mi sono seduta ad aspettare, piace la sala d'attesa della chemioterapia, ci sono signore con la parrucca, ragazze con il turbante e i foulard annodati alla testa, ragazze a cui stanno ricrescendo i capelli. Ieri una ragazza aveva i capelli cortissimi color biondo rosa. "é il cool blonde, me lo sono fatta stamattina da sola" "sei bellissima" Poi ci sono i signori accompagnati dalle figlie o dalle mogli. Sono fieri e silenziosi mentre noi chiacchieriamo, ridiamo, ci facciamo i selfie e ci scambiamo i numeri di telefono per darci consigli. E' bella la sala d'attesa, Giada è venuta a salutarci, Marina deve fare l'intervento, Dora è arrivata tardi e ha portato i bigliettini di una ragazza che fa gratuitamente le pratiche per l'Inps e li ha distribuiti a tutti. Una signora anziana accompagnata dalla figlia è stata rimandata a casa perché le analisi del sangue non erano buone, si è fermata per fare un po' di idratazione visto che arrivava da lontano. "sono tre anni che ho questo tumore, ai reni, non mi possono operare, sono stanca" Le ho preso la mano, avrei voluto dirle che ero stanca anche io invece le ho detto. "non sia stanca signora, non dobbiamo stancarci mai" Mi ha sorriso con gli occhi lucidi. Fino a qui tutto bene.