Sabrina Paravicini, i danni del tumore: l’attrice toglie la parrucca usata dopo la chemio – Foto

L’attrice Sabrina Paravicini mostra la parrucca che ha utilizzato dopo la chemioterapia, commuovendo i fan con le parole dedicate al momento diffcile passato.

Sabrina Paravicini non ha mai nascosto ai suoi fan la lotta contro il tumore, ora per la prima volta mostra in foto la parrucca che ha utilizzato durante le cure e fa un annuncio importante.

Sabrina Paravicini e la lotta contro il tumore

L’attrice dell’ amatissima serie tv Un Medico in Famiglia, Sabrina Paravicini ha comunicato da tempo ai suoi fan di star vivendo un momento particolarmente difficile che riguardava la sua salute.

Lo scorso mese di settembre infatti l’attrice ha dovuto sottoporsi ad una difficile operazione per rimuovere il tumore al seno.

Anche in quell’occasione ha voluto raccontare ai fan come era andata, e parole di suo figlio Nino prima di entrare in sala in operatoria.

“Io mi sento come se avessi mille anni. Ma sono in piedi. Sono ancora in piedi”

Queste le parole di Sabrina su Instagram dopo l’operazione che dimostrano tutto il suo coraggio e la sua grande voglia di lasciarsi questo momento alle spalle.

‘Carlà’ l’amica intima di Sabrina

La Paravicini non ha mai dunque avuto vergogna o timore a mostrarsi per come è ai suoi moltissimi ed affezionati fan che la amano oltre che per la sua grande bravura nella recitazione anche per la sua semplicità.

Come dunque era immaginabile l’attrice ha voluto far sapere ai follower un altro aspetto di quel periodo difficile che ora è alle spalle e di cui fino ad ora non aveva parlato.

Su Instagram infatti Sabrina ha mostrato la parrucca che ha dovuto indossare nel periodo in cui si sottoponea alla chemioterapia e che per lei ha rappresentato più di un semplice supporto.

“Le ho voluto bene anche se l’ho messa pochissimo, mi ha dato sicurezza i primi giorni anche solo per andare a fare la spesa”

La parrucca castana liscia è diventata per lei una sorta di “amica” a cui ha dato anche un nome:

“Carla’, la mia compagna di viaggio”

Sabrina racconta che la parrucca le è stata utile nei momenti più bui e che vorrebbe presentarla anche al pubblico in teatro prima o poi.

“Adesso è su una mensola da mesi. Le faccio una carezza ogni tanto. Chissà magari un giorno farò un monologo in teatro…e la presenterò al pubblico”

Adesso infatti non ne ha più bisogno, i capelli sono ricresciuti naturalmente e la malattia sembra essere lontana, ma Sabrina vuole tenere nel cuore quei momenti per apprezzare il presente ed il futuro.