Chi è Sabrina Knaflitz, la nota attrice, moglie di Alessandro Gassmann e madre del vincitore delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2020, Leo Gassmann

Scopriamo tutti i segreti di Sabrina Knaflitz, l’attrice di cinema e teatro sposata con l’attore Alessandro Gassmann e madre del cantante Leo Gassmann.

Chi è Sabrina Knaflitz

Nasce a Roma il 25 novembre del 1968, sotto il segno del Sagittario. Studia Lettere e ha grandissima passione per il sapere e la poesia.

La sua brillante carriera si attrice comincia alla fine degli anni ’80, quando esordisce nel 1988 con I picari di Mario Monicelli, a cui segue nel 1990 Il ritorno del grande amico di Giorgio Molteni. La Knaflitz è anche un’apprezzata attrice teatrale.

Mamma di Leo e moglie di Alessandro Gassmann

Nonostante il nome la faccia sembrare all’apparenza straniera, Sabrina è italianissima, figlia di padre piemontese di origini austriache e di madre romana. Parla correntemente tre lingue (tedesco, francese e inglese).

Nel 1998 sposa il celebre attore Alessandro Gassmann, figlio del grandissimo Vittorio Gassmann, dal quale nello stesso anno ha un figlio, Leo Gassmann.

Proprio il giovane è un volto noto del mondo dello spettacolo: nel 2018 partecipa alla dodicesima edizione di X Factor, arrivando in semifinale. Nel 2020 vince la 70esima edizione del Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte.

Proprio il vincitore di Sanremo, nel corso di una recente intervista, ha parlato dei suoi genitori, dichiarando ricoprano un ruolo molto importante nella sua vita. Proprio la madre ha accompagnato il giovane al provino al conservatorio, mentre suo padre ha sempre creduto in lui.

Tornando alla madre, la Knaflitz non ha alcun profilo social, in quanto preferisce tenere privata la sua vita personale. La donna viene da una famiglia estremamente riservata, tanto che i genitori non erano particolarmente entusiasti all’idea che la figlia entrasse nel mondo dello spettacolo e diventasse attrice.