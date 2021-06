Sabrina Ghio ricoverata in ospedale per un intervento: è giallo sulle sue...

Ore di apprensione per Sabrina Ghio. L’ex tronista di Uomini e Donne ed ex ballerina di Amici è stata ricoverata per sottoporsi ad un intervento chirurgico. Una decisione tenuta sotto chiave sino al giorno dell’intervento.

Sabrina Ghio, nota al pubblico italiano per la sua partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi, è stata ricoverata presso una struttura ospedaliera per sottoporsi ad un’importante operazione chirurgica. Il ricovero è stato inevitabile a seguito di accertamenti medici.

Il dramma di Sabrina Ghio: lo sfogo su Instagram

Per questioni di privacy, la trentacinquenne romana non ha voluto elargire ulteriori dettagli circa le cause del suo ricovero improvviso:

“Giorni fa sul treno con Penny che mi dormiva sulle gambe, dopo l’ennesimo esame e test, mi arriva una brutta notizia. Mi gira la testa e mi viene un attacco di panico (…) Mi sfogo, piango in silenzio e cerco di essere forte perché Penny è lì che dorme addosso a me! Da quella sera sono stati giorni duri, giorni a capire, a programmare…”

In stato di agitazione per l’ennesima battaglia, l’ex ballerina di Amici non nasconde il panico:

“Ora sono in una camera di ospedale aspettando il mio turno per essere operata… Con la paura nelle vene e le dita incrociate sperando che vada tutto bene! Questo per dirvi che dietro ogni profilo Instagram c’è una persona che combatte una battaglia, che magari non ha il coraggio di condividerla con milioni di persone, ma che merita comunque il vostro rispetto! Siate gentili e più buoni”

Tanti i messaggi di vicinanza e solidarietà comparsi sotto i suoi post. E mentre sui social si accende il dibattito sulle sue condizioni di salute, Sabrina cerca di sensibilizzare i suoi followers.

Spero che l’intervento di Sabrina Ghio sia andato come doveva andare e che stia bene 🍀🍀☀️ — Ale🌤 (@lontanissimo_) June 22, 2021