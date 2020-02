Dopo la denuncia, il verdetto del giudice ‘Un anno di carcere’, Sabrina Ferilli: in tribunale la fine di un incubo

Sabrina Ferilli vittima di uno Stalker, che per cinque anni l’ha perseguitata. La decisione del giudice del Tribunale di Roma

Sabrina Ferilli è tra le attrici più amate del cinema italiano. Negli ultimi 5 anni, come rivelano le prime pagine dei quotidiani in data odierna è stata perseguitata da uno Stalker.

A nulla sono servite ‘le buone maniere’ e il ‘dialogo‘, così dopo anni di pedinamenti e messaggi ‘deliranti ed equivoci’, lo scorso Febbraio, l’attrice romana ha deciso di sporgere denuncia. A distanza di un anno la decisione del giudice del Tribunale di Roma. Scopriamo di più.

Sabrina Ferilli, perseguitata da uno stalker

Da quanto emerge, l’artista di origini romane, per 5 lunghi anni è stata perseguitata da un uomo, un fan accanito, di 69 anni della provincia di Viterbo, il quale in poco tempo si è rivelato l’inizio di un incubo.

La pedinava ovunque lei andasse, luogo di lavoro o fin sotto la sua abitazione. Per non parlare dei messaggi dai contenuti definiti deliranti ed equivoci, in cui l’uomo sosteneva di essere stato inviato in missione dagli alieni affinchè si unisse a lei di cui era follemente innamorato. Inoltre stando al racconto dell’attrice una volta l’avrebbe addirittura avvicinata prendendola per il braccio.

Così dopo 5 anni, Sabrina ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine. A distanza di un anno dalla denuncia arriva il verdetto del Giudice del Tribunale di Roma.

La decisione del Giudice

Una decisione avvenuta a seguito di una indagine da parte della Procura, la quale prontamente ha richiesto il divieto di avvicinamento in favore di Sabrina Ferilli.

Dopo la denuncia avvenuta nel febbraio dello scorso anno, il Giudice del Tribunale di Roma ha deciso di condannare l’uomo ad un anno di reclusione, nonostante il PM Daniela Cento, avesse chiesto 3 anni e 3 mesi.