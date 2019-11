Sabrina Ferilli senza mutandine a Tu sì que vales: la confessione bollente in diretta

Sabrina Ferilli ha lasciato senza parole con la sua confessione in diretta a Tu sì que vales. Maria l’ha provocata e lei non ha esitato a rispondere

Verace, dolce, sensualissima: Sabrina Ferilli è tutto questo. Un vulcano di sorprese: puntata dopo puntata, l’attrice romana questa volta ha giocato sulla sua sensualità. Maria De Filippi le ha fatto una domanda piuttosto intima e imbarazzante, ma la sua risposta è quello che ha spiazzato il pubblico.

Sabrina Ferilli ‘Senza Mutande’:la confessione in diretta

Una puntata come sempre scoppiettante quella di Tu si que vales in onda su Canale 5 sabato 23 novembre. Maria De Filippi e Sabrina Ferilli con le loro gag ormai sono irresistibili. Le due sono legate anche da una lunga amicizia e non mancano scambi di battute divertenti tra loro.

Quando è arrivato il momento dell’esibizione di una coppia, ragazzo e una ragazza che si sono cimentati in uno sport in cui una corda viene sfruttata per prodursi in acrobazie, sono arrivate le battutine piccanti. Teo Mammucari si è messo in prima persona a fare gli esercizi per dimostrare la loro effettiva difficoltà.

Maria De Filippi provoca la Ferilli

Teo ha subito invitato Sabrina che se la rideva, a fare la stessa cosa. A quel punto, però, l’intervento della De Filippi, la quale dopo aver notato che l’attrice indossava una gonna, le ha chiesto senza mezzi termini:

“Ma le hai le mutande?”.

E la Ferilli:

“Non è che ha pensato: Ma te la senti…”.

Ovviamente Sabrina ha subito colto la provocazione:

“Non ce l’ho Maria, quindi sono ca*** vostri”.

Purtroppo per il pubblico maschile a casa non c’è stata nessuna dimostrazione di quanto ammesso dall’attrice in diretta. Sabrina è riuscita ancora una volta a strappare un sorriso a tutti con la sua simpatica sensualità tutta made in Italy. Ecco l’esibizione che avrebbe dovuto imitare Sabrina.