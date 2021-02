Sabrina Ferilli si è sposata in gran segreto, ecco chi è il marito dell’attrice – Foto

Una delle attrici più amate dello spettacolo italiano è convolata a nozze in segreto con il compagno. Ecco chi è il marito.

Sapevate che Sabrina Ferilli si è sposata di nascosto a Parigi? L’attrice ha voluto compiere il grande passo con una cerimonia segreta, a cui non hanno avuto accesso i paparazzi.

La ragione di questa scelta è stata la volontà di preservare il suo grande amore con quello che è ormai è suo marito. Vediamo insieme chi è!

Il matrimonio segreto di Sabrina Ferilli

L’amatissima attrice Sabrina Ferilli è convolata a nozze in gran segreto. Da sempre estremamente riservata, l’interprete ha voluto mantenere un basso profilo anche nel giorno del suo matrimonio.

Sabrina ha compiuto questo passo molto importante per la sua vita e lo ha fatto in trasferta a Parigi, dove è fuggita in segreto in compagnia del compagno, che ha sposato.

La Ferilli ha rinunciato alla copertina in prima pagina, per preservare la sua vita e quella dell’ormai marito, Flavio Cattaneo.

Sabrina Ferilli e la storia con Flavio Cattaneo

Flavio Cattaneo è uno dei dirigenti più importanti d’Italia. Si tratta del vicepresidente di Italo, uomo di grande successo che è riuscito a rubare il cuore di Sabrina Ferilli.

La coppia conviveva già da molti anni, quando nel 2011 ha deciso di compiere il grande passo.

La cerimonia, che si è svolta in gran segreto, ha destato molta curiosità nei media, che non hanno potuto avere accesso all’evento, in virtù della riservatezza che la coppia ha voluto mantenere.