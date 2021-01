Sabrina Ferilli sbotta contro Maria De Filippi: ‘Sei una str**za’

L’attrice non ce l’ha fatta a rimanere in silenzio e ha attaccato duramente la conduttrice di C’è Posta Per Te.

L’attrice romana ha perso le staffe e ha tuonato duramente contro Maria De Filippi, colpevole di averle fatto un torto imperdonabile.

Lo scontro accesso si è verificato nel corso del primo appuntamento di C’è Posta Per Te, andato in onda lo scorso sabato.

La lite, in diretta tv, ha lasciato allibito il pubblico di Canale 5, inconsapevole di quello che stesse accadendo.

C’è posta per te inizia con il botto

Lo scorso 9 gennaio 2021 è andata in onda, in prima serata su Canale 5, la prima puntata della nuova edizione di C’è Posta Per Te.

Nel corso dell’appuntamento, hanno calcato il palco della trasmissione ospiti d’eccezione, come Can Yamal, Luca Argentero e Sabrina Ferilli.

Proprio quest’ultima, si è messa al centro di una diatriba con la conduttrice, che ha tenuto banco per diversi minuti.

Lo scontro tra Sabrina Ferilli e Maria De Filippi

Le due donne, amiche da anni, hanno consolidato il loro rapporto professionale con Tu sì que vales, Amici di Maria De Filippi e adesso anche con C’è Posta Pe Te.

Peccato che non tutto sia andato secondo i piani. L’attrice, infatti, ha inaspettatamente attaccato la padrona di casa e ha pronunciato parole irripetibili.

Tutto è partito quando Maria De Filippi ha chiesto all’artista romana:

“Hai visto il regalo che ho mandato a tua mamma? Che mi dici?”

e Sabrina ha immediatamente risposto:

“E che te dico? Che sei una str**za Maria. L’ho letto il biglietto, l’ho letto. Dovete sapere che le ha regalato una sciarpa bona che era quella che doveva regalare a me. Questa donna è troppo dispettosa.”

Il botta e risposta è andato avanti per diversi minuti e ha colpito il pubblico in studio.

Peccato, però, che si trattasse di un semplice siparietto architettato ad arte dalle due donne, con l’obiettivo di divertire tutti.