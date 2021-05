Sabrina Ferilli, il suo annuncio sui social scatena l’intero web: scopriamo cosa è successo.

Ci sono delle novità in arrivo, la famosa attrice romana ha lasciato tutti a bocca aperta.

L’annuncio di Sabrina Ferilli

Poche ore fa la bellissima attrice ha rivelato ai suoi amati follower di Instagram che la sua presenza nel programma di Canale 5, Tu si que vales 2021 è ufficialmente confermata.

Una notizia davvero strepitosa e inaspettata, che ha annunciato con un post davvero divertente.

Sabrina ha allegato quattro video che ricordano i momenti più divertenti di lei all’interno del programma e nella didascalia ha scritto:

“Ci son cascata di nuovo!”

Le registrazioni inizieranno probabilmente in estate, appena Maria De Filippi sarà disponibile, dato che ora è impegnata con Amici che finirà il 15 maggio e Uomini e Donne.

La grande conduttrice di Canale 5, è sempre molto occupata e neanche l’estate smette di lavorare, perché quando tutti andranno in vacanza lei si dedicherà anche alle registrazioni di C’è Posta per Te.

Tra la De Filippi e la Ferilli c’è un’amicizia speciale che non tutti sanno, scopriamo di più su di loro.

Sabrina Ferilli, l’amicizia con Maria De Filippi

La presenza di Sabrina Ferilli è fondamentale per il programma Tu si que vales, dato che con la sua cara amica Maria ci regala dei momenti di puro divertimento.

Le due scherzano e giocano tra loro e il pubblico ama molto questi attimi di amicizia.

Anche fuori dai riflettori, le due sono davvero molto amiche, si conoscono da circa 6 anni ed è tutto merito di un ex fidanzatino di Sabrina.

Il loro primo incontro avvenne proprio a C’è posta per te, perché un ex fidanzato dell’attrice, la chiamò per rincontrarla all’interno del programma di Maria.

Da quell’episodio le due diventarono inseparabili, Maria e Sabrina hanno fatto diversi programmi insieme, la loro complicità è davvero strepitosa.

Non si vede spesso amicizie del genere, ma grazie a queste due grandi donne, possiamo ammirare un legame tutto al femminile che fa divertire milioni e milioni di telespettatori.